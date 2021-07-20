Лещеня: Визит Тихановской в США – кульминационная точка, но не стоит преувеличивать его значимость

Источник материала: Салiдарнасць

Дипломат – о том, чего ожидать от рабочей поездки Тихановской в США и почему внутренний посыл важнее внешнего давления.





18 июля стартовал официальный визит Светланы Тихановской в США, который многие политологи и аналитики назвали знаковым. Уже состоялись первые переговоры на высоком уровне – с госсекретарем Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд, советником Госдепартамента Дереком Шолле.

В чем еще знаковость и важность этой поездки и какие конкретные результаты она может принести для Беларуси, «Филин» расспросил опытного дипломата, экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню.

– Пока что о значимости мы можем судить только по формальной стороне визита. Конечно, если отталкиваться от программы, которую опубликовал офис Светланы Тихановской, там действительно указаны встречи со всеми представителями политической элиты США – в перечне есть практически все весомые представители американской администрации, сенаторы, конгрессмены. Кроме того, анонсировано, что впервые создан двухпартийный белорусский кокус – группа конгрессменов, которые будут заниматься Беларусью…

Конечно, неким моментом истины относительно степени внимания США к белорусской тематике будет ясность относительно возможности встречи Светланы Тихановской с президентом Джо Байденом. В принципе, встреча любого политика с президентом США сразу поднимает его на некий новый уровень.

Но если говорить о сути, о реальных ожиданиях, то нужно понимать, что визит в США – это, наверное, один из кульминационных пунктов стратегии внешнего давления на действующую власть, которую проводят зарубежные штабы.

При этом сами же зарубежные штабы признают, что должно быть и внутреннее давление, это работа с людьми.

Поэтому я бы не преувеличивал практическую значимость этой поездки для изменения ситуации в Беларуси. Ее могут изменить только белорусы, находящиеся в стране.

Исходя из информации, которая прошла в СМИ, будут обсуждены, например, такие темы, как поддержка гражданского общества. Сейчас осуществить это достаточно проблематично, с учетом того, что все НГО «выкашивают», особенно на предмет их поддержки из-за рубежа. Если речь идет о помощи тем людям, которых ситуация вытолкнула за границу – конечно, Штаты имеют возможность помочь, и эта помощь будет важна.

Но у всех этих событий, связанных с внешним давлением, есть одна важная составляющая. Всё то, что обещается одной стороной, что просится другой – имеет вспомогательный характер. Да, пакет помощи Евросоюза – это ощутимо, но это поддержка того, что могут сделать белорусы.

Если я правильно понимаю, Тихановская выразила надежду на некий план Маршалла и на хорошего менеджера. Так вот, хороший менеджер – это важнее, и он должен быть в Беларуси, иначе план Маршалла не пойдет на пользу.

То есть, резюмирует дипломат, насыщенная программа визита, планы и темы для обсуждений – все это хорошо. Но при одном, крайне важном условии:

– Какую-то значимость поездки и встречи будут иметь лишь с четким видением ситуации, направлением развития страны, которое может и должна предложить оппозиция. Тем более, если называть вещи своими именами, то действующая власть еще накануне выборов не смогла дать какой-то стратегии развития страны. Даже Головченко назначался в правительство, на пост премьера со словами, мол, «надо сохранить, что есть» – то есть вопрос о развитии не идет.

Если вести речь о санкциях, отмечает Игорь Лещеня, то «США, как, наверное, главная на данный момент сила на международной арене всегда идут немножко позади Евросоюза» – потому мы пока и не видим секторальных санкций с американской стороны. Впрочем, экономические санкции, по мнению дипломата, вообще не должны стоять в первых строках ожиданий и требований белорусов.

– Конечно, большее влияние на Беларусь имеет Россия, нежели США. И в данном случае, вспоминая встречу Путина и Байдена, я еще раз хотел бы напомнить интересную и важную фразу, которую обронил Джо Байден в ходе своей пресс-конференции по итогам саммита: что Путин «не стал не соглашаться» с тем, что случилось в Беларуси.

Здесь, если провести мостик к позиции ключевых мировых игроков, то мы видим, что есть некие события, которые нельзя оценить по-разному. Есть оценки, которым трудно возразить. Хотя Байден тогда и отметил, что у Путина имеется свое мнение на тот счет, что нужно делать в той ситуации, которая сложилась в Беларуси.

Поэтому, повторюсь, визит Тихановской в США – важная кульминационная точка, но нельзя забывать, что любые внешние воздействия всегда имеют лишь вспомогательное значение к тому, что могут предложить оппоненты власти. А предложить они должны не только протест, но и дать четкое видение, какой будет Беларусь будущего. Без этого не сработают ни несколько миллиардов помощи Евросоюза, ни план Маршалла, какой бы ни была фамилия нового Маршалла ХХI века.

Джон Байден за нас Беларусь не демократизирует, вместо нас никто ничего не сделает. Все договоренности, какими бы они ни были важными, интересными, бесспорными или спорными (таковыми я считаю договоренности об экономических санкциях) – все это имеет смысл и будет работать, либо не работать, лишь в дополнение к тому, что смогут предложить оппоненты власти.

Насколько важным инструментом внешней поддержки может стать двухпартийный кокус, о котором столько говорят?

– Конечно, важно, что это происходит впервые. Важность этого механизма может быть в том, что это выработка общей позиции в отношении Беларуси со стороны как демократов, так и республиканцев, – сказал Лещеня. – И если говорить о каком-то последующем реагировании США на ситуацию в Беларуси – наверное, кокус может создать предпосылки для единых позиций.

У принимаемых решений в таком случае может не быть чисто демократической окраски, они могут оказаться за пределами внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами. Не факт, что эта предпосылка сработает, но от этого она не менее важна для выработки общей позиции по Беларуси, что облегчит принятие последующих решений в Конгрессе США.