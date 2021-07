Аналитик: США вряд ли подключатся к секторальным санкциям ЕС

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-дипломат Павел Слюнькин считает, что американцы в белорусском кейсе действуют очень осторожно.

На этой неделе продолжается рабочий визит Светланы Тихановской в США. В графике политика значатся как встречи с белорусской диаспорой, так и переговоры на высоком уровне – с представителями Белого дома, конгрессменами, сенаторами в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Впрочем, детали некоторых встреч все еще прорабатываются и анонсируются лишь накануне.

Стоит ли ожидать немедленной отдачи от визита, на какие детали в общей картине необходимо обращать внимание, и насколько белорусская повестка важна для Соединенных Штатов, Филин обсудил с аналитиком Европейского совета по международным отношениям, экс-дипломатом Павлом Слюнькиным.

– Особенность позиций международных игроков по ситуации в Беларуси заключается в том, что сейчас впервые именно Евросоюз примеряет на себя роль главного геополитического игрока и действует значительно решительнее и быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. Даже с учетом того, что для этого требуется консенсус всех 27 стран союза, а в США такие решения принимаются значительно проще.

Это хорошо видно по уже принятым санкционным ограничениям. В то время как ЕС уже перешел к секторальным санкциям, США пока неохотно задействуют экономический санкционный инструмент, по-видимому, опасаясь еще больше усугубить зависимость Беларуси от России.





США смотрят на белорусский кризис в первую очередь через призму своих военно-политических интересов. И в этом смысле подход не поменялся: приоритетом остается сохранение независимости и суверенитета Беларуси.

Просто в 2019-м Беларусь была для США «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма», а сейчас снова, как и в 2006-м, стала «форпостом тирании в Европе». Поменялись лишь обстоятельства внутри Беларуси и риторика, но интересы США, безусловно, остались прежними.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи 19 июля написал : со Светланой Тихановской они «обсудили пути выхода из политического кризиса: освобождение всех политзаключенных, всесторонний диалог и новые выборы». Новости, конечно, важные, но пока это лишь слова. Какими, на ваш взгляд, могут быть реальные результаты переговоров с представителями американской администрации?

– Сам визит имеет очень важное значение с учетом роли и веса США в международной политике. Тихановскую принимают здесь на очень высоком уровне, что отчетливо демонстрирует степень вовлеченности американского истеблишмента в происходящее в Беларуси. Тема нашей страны по-прежнему находится на политической повестке.

Это видно и по вниманию американских СМИ, которые активно освещают визит. Светлана Тихановская дает интервью CNN, The New York Times публикует материал про миграционный кризис на белорусско-литовской границе, The Washington Post выпускает две публикации, в которых призывает Байдена к более решительным шагам – причем делает это в формате мнения всей редакции, а не отдельного журналиста.

С другой стороны, если встреча Тихановской и Байдена так и не состоится, это тоже говорит о многом. Светлану принимали на высшем уровне лидеры ряда стран ЕС и Западного мира. После избрания Байдена у мирового сообщества были очень высокие ожидания относительно возврата традиционной проактивной внешней политики США во всех регионах мира. Были такие ожидания и по белорусскому кейсу.

Но факты говорят о том, что новая администрация, несмотря на публичную риторику, действует очень прагматично. Поэтому Байден, например, встретился с Путиным, которого публично называл «убийцей», но не нашел [пока] возможности провести встречу с Тихановской, которую в США называют «лидером белорусской демократии». И этот нюанс характеризует позицию США лучше, чем что-либо иное.

Я думаю, что по итогам визита США могут расширить инструменты и увеличить объемы помощи гражданскому обществу в Беларуси. В то же время я не ожидаю подключения США к секторальному пакету санкций ЕС. Возможно, новые санкции последуют, но они будут направлены не на целые отрасли экономики, а на круг приближенных бизнесменов и их активы.

– Пока Тихановская совершает поездку по США, Александр Лукашенко в Минске провел совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе. Некоторые заявления, прозвучавшие 20 июля (повальный «призыв» дипломатов в бойцы внешнеполитического фронта, указание послам «набить морду тому мерзавцу, кто прикоснулся к белорусскому флагу и начал его рвать, снимать», прямые угрозы расправиться с «предателями» и перечисление фамилий, и т.д.) выглядят, мягко говоря, антидипломатией… Это тактика запугать своих, чтоб чужие боялись?

– Сегодняшние заявления следуют в логике действий Лукашенко в последние месяцы. Прошлогодние события показали, какую опасность для режима может представлять наличие внутри системы людей со своим собственным мнением, набором ценностей и принципов, отличных от «линии партии».

Даже несмотря на то, что громких отставок высших чиновников на пике кризиса не было, власти осознали эту угрозу. И естественным их ответом на нее стала консолидация госаппарата путем увольнения всех, кто хоть каким-то образом проявил свою нелояльность.

Лукашенко очень четко дал понять людям внутри системы, что «отсидеться не получится». Сейчас недостаточно просто выполнять свою работу, от чиновников требуют публичной демонстрации их безусловной преданности. Эти слова были сказаны на встрече с сотрудниками МИДа не просто так: именно там процент уволившихся и уволенных был самым высоким среди всех белорусских госорганов.