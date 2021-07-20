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Павел Виноградов остается за решеткой. Ему добавили 30 суток
20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Активиста не выпустят на свободу после 15 суток ареста.
Об этом сообщила его жена Светлана Виноградова.
Также проводится проверка на наличие признаков уголовного преступления в посте Виноградова в Фейсбуке, за который
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Активиста не выпустят на свободу после 15 суток ареста.
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