Павел Виноградов остается за решеткой. Ему добавили 30 суток

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Активиста не выпустят на свободу после 15 суток ареста.

Об этом сообщила его жена Светлана Виноградова.





Также проводится проверка на наличие признаков уголовного преступления в посте Виноградова в Фейсбуке, за который его задержали .