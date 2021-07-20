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Павел Виноградов остается за решеткой. Ему добавили 30 суток

20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Активиста не выпустят на свободу после 15 суток ареста.

Об этом сообщила его жена Светлана Виноградова.

Павел Виноградов остается за решеткой. Ему добавили 30 суток

Также проводится проверка на наличие признаков уголовного преступления в посте Виноградова в Фейсбуке, за который его задержали.

 
 
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Активиста не выпустят на свободу после 15 суток ареста.
 
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