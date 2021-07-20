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Пенсионерки из России все еще грезили о принце на белом коне и повстречали грамотных мошенников

20.07.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT


Любви все возрасты покорны. Какая женщина откажется стать дамой сердца арабского шейха? Или кто не мечтает о рае в шалаше, если милый атташе? Вот и две российские пенсионерки все еще грезили встретить принца на белом коне. 

Однако их интернет-поклонники оказались отнюдь не благородных кровей и даже без дипломатического ранга. Женщины повстречали грамотных мошенников.  Одна лишилась почти 2 миллионов российских рублей, вторая - без малого 600 тысяч. 

Что обещали мужчины жертвам, о чем просили? 

Расскажет Елизавета Лакотко.

Наивность - черта характера, которая помогает быть обманутым. И неважно 16 вам или 60. На уловку мошенника поддалась 58-летняя российская пенсионерка. Как-то раз женщине пришло на электронную почту письмо, о котором некоторые могут только мечтать. Ей написал якобы дипломатический атташе, который служит в Афганистане. 

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

Через некоторое время виртуальный знакомый сообщил, что на их представительство напали. Из соображений безопасности он хочет передать принадлежащие ему вещи в нейтральную страну. Доверчивая гражданка согласилась принять посылку, расходы на доставку которой отправитель обещал взять на себя. Вскоре от имени курьерской компании женщина получила письмо о том, что пересылка груза оплачена не полностью. Она внесла на указанный в сообщении счет требуемую сумму, но этого оказалось недостаточно. 

А дальше по накатанной: пенсионерка то и дело решала финансовые проблемы своего друга по переписке. В итоге  минус почти 2 миллиона российских рублей из сбережений.   А после Казанова пропал с радаров. Полицейские мнимого дипломата нашли и задержали. Им оказался 50-летний гражданин Республики Камерун. При обыске его квартиры, которая, к слову, в Московской области, оперативники нашли 7 камерунских паспортов на разные имена, 22 банковские карты и 16 мобильных телефонов. С героем не своего романа познакомилась еще одна 60-летняя женщина. 

Этой женщине в любви признался самозванец под маской бизнесмена из Арабских Эмиратов. Не сказка ли? Вот только мужчина оказался отнюдь не благородных кровей, а обычным жуликом. Но свою роль принца играл до конца. В знак большой и светлой отправил даме коробку с дорогими украшениями. 


То за одно заплатить, то за другое. В общей сумме накапало без малого 600 тысяч рублей. Деньги у пенсионерки закончились, и рыцарь пропал. Разыскали его полицейские. Задержанный - 31летний гражданин Нигерии, который жил и учился в России. Вот такой грустный финал красивой сказки.  

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Любви все возрасты покорны. Какая женщина откажется стать дамой сердца арабского шейха? Или кто не мечтает о рае в шалаше, если милый атташе? Вот и две российские...
 
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