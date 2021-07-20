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"Маг" Ева помогла минчанке расстаться с крупной суммой денег - возбуждено уголовное дело

20.07.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По информации следствия, в августе прошлого года 63-летняя женщина увидела по телевизору передачу, связанную с гаданиями и магическими ритуалами. Для решения своих личных проблем зрителям предлагали позвонить по определенному номеру. Пенсионерку  убедили в том, что "маг" Ева обладает специальными знаниями и в силах помочь, однако необходима диагностика стоимостью 249 долларов. Минчанка перевела указанную сумму, на связь сразу вышла та самая "ведунья". Проведя консультацию, она сообщила, что на пенсионерке лежит "родовое проклятие". Чтобы его снять, необходимо провести несколько обрядов.

Как выяснили следователи, деньги переходили на счета банков, расположенных в Украине. Ранее также были зафиксированы подобные случаи с "магом" Евой, когда жительниц Кобринского и Полоцкого районов буквально развели почти на 100 тысяч рублей. 


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По информации следствия, в августе прошлого года 63-летняя женщина увидела по телевизору передачу, связанную с гаданиями и магическими ритуалами. Для решения своих...
 
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