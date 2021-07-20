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Пьяный мужчина в Гомеле угрожал подросткам пистолетом
Источник материала: БTСвоеобразное чувство юмора и розыгрыши. Пьяный мужчина угрожал подросткам пистолетом. Один из парней не растерялся и сообщил об этом в милицию. Патрульный наряд выехал на место и задержал юмориста. Освидетельствование показало наличие более 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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Своеобразное чувство юмора и розыгрыши. Пьяный мужчина угрожал подросткам пистолетом. Один из парней не растерялся и сообщил об этом в милицию. Патрульный наряд...
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