ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Великобритания ослабила санкции против белорусских властей. Но есть нюанс

20.07.2021 18:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовала генеральную лицензию (постановление), в которой разрешили платить Белаэронавигации.

Речь идет об экстренных случаях, когда авиаперевозчик или эксплуатант воздушных судов могут платить Белаэронавигации за обслуживание воздушного движения. В течении 14 дней после оплаты об этом нужно подробно сообщить в Министерство финансов Великобритании, предоставить доказательства.
 
Лицензия вступила в силу 19 июля 2021 года и действует бессрочно до ее отмены.
 
Напомним, с 21 июня 2021 года Великобритания включила Белаэронавигацию в свой список санкций. В связи с этим сделки с ней запрещены кроме как на основании лицензий OFSI, пишет blizko.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовала генеральную лицензию (постановление), в которой разрешили платить Белаэронавигации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лещеня: Визит Тихановской в США – кульминационная точка, но не стоит преувеличивать его значимость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by