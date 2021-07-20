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Беларусь пока не планирует закрывать свои посольства в ЕС

20.07.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не планирует в ближайшей перспективе закрывать свои загранучреждения в ЕС, заявил министр иностранных дел Владимир Макей после совещания по вопросам внешней политики у президента во вторник в Минске.

"На данном этапе мы не планируем прямо завтра закрывать наши загранучреждения в той или ной стране ЕС. Но, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией. Мы считаем, что ЕС может быть для Беларуси нормальным партнером, но для этого нужно вернуться на те разумные основы сосуществования, которые были в наших контактах некоторое время назад", - приводит слова Макея госагентство Белта.

 "Речь шла о том, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация в плане дальнейшего санкционного противостояния между Беларусью и так называемым коллективным Западом. Мы держим руку на пульсе и, конечно же, будем смотреть. Если мы будем видеть, что у нас нет четкой конкретной перспективы в плане торгово-экономического взаимодействия с той или иной страной, то мы будем вносить соответствующие предложения в правительство и Президенту", - цитирует главу МИД агентство Интерфакс-Запад.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь не планирует в ближайшей перспективе закрывать свои загранучреждения в ЕС, заявил министр иностранных дел Владимир Макей после совещания по вопросам...
 
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