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«Укрэнерго»: Украина не прибегала к аварийным поставкам или импорту электроэнергии из Беларуси на минувшей неделе

20.07.2021 18:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина не прибегала к аварийным поставкам или импорту электроэнергии из Беларуси на минувшей неделе, следует из обзора работы украинской энергосистемы за 12—18 июля на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Укрэнерго»: Украина не прибегала к аварийным поставкам или импорту электроэнергии из Беларуси на минувшей неделе
Фото: epravda.com.ua

В компании отметили, что в течение прошлой недели фиксировалось увеличение числа отключенных блоков ТЭС и ТЭЦ — из-за необходимости аварийного ремонта или отсутствия топлива, передает БелаПАН.

Для надежного энергоснабжения потребителей в этих условиях диспетчерский центр «Укрэнерго» перевел работу трех блоков Бурштынской ТЭС с торговой зоны «Остров Бурштынской ТЭС» (выделенная часть украинской энергосистемы, в значительной степени интегрированная в европейскую энергосеть) на внутреннее снабжение, а также увеличил производство электричества на ГЭС. Кроме того, мощность третьего блока Южно-Украинской АЭС повысили с 650 до 1.000 мегаватт, в сеть включили третий блок Ровенской АЭС.

«При этом импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из России и Беларуси не осуществлялся. В течение 12—18 июля диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" не активировал аварийную помощь в ОЭС Украины из России или Беларуси», — подчеркнули в компании.

О том, что Украина, запретившая импорт электричества из Беларуси, прибегла к аварийной помощи белорусской энергосистемы, 16 июля заявил народный депутат от партии «Батьківщина», первый зампредседателя комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

 
 
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Украина не прибегала к аварийным поставкам или импорту электроэнергии из Беларуси на минувшей неделе, следует из обзора работы украинской энергосистемы за 12—18...
 
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