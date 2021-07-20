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Алёна Родовская о независимых СМИ: «Мы и не воюем. Мы себя защищаем. А вы бы нас просто в пыль стёрли»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская:
Алена Родовская:
Как представитель СМИ, я прекрасно понимаю, что Америка всегда читала миру нотации о свободе слова. Главная их цель – продвижение своих ценностей. Интересно, они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом или противником? Они ежедневно заняты лишь одним делом – вещая на нашем родном языке, постоянно убеждают белорусов в том, что, свергнув власть, Европа нам поможет, Америка нам поможет, и они построят то будущее, которое Беларусь заслуживает.
Алена Родовская:
Алена Родовская:
Все эти заголовки лично у меня вызывали сожаление, я верила в то, что каждому читателю такая манипуляция будет хорошо видна. Но я ошибалась. Она далеко не каждому видна. После ареста Протасевича я бы предложила все новости подобных СМИ начинать со слова «кажется».
Алена Родовская:
Этот статус означает как минимум гигантские штрафы, а иногда и уголовную ответственность. Что мы увидели? Как только признали иностранным агентом, они тут же бросаются его закрывать. А зачем? Ну пусть будет вот этот «иностранный агент». Ведь главное же – свобода и независимость. Разве это не так? Оказывается не так. Главное – это деньги.
Алена Родовская:
В связи с этим у меня к ним простой вопрос: нравится ли вам, когда с вами воюют вашими же методами? Хотя нет, какое там вашими, да мы и не воюем. Мы себя защищаем. А вы бы нас просто в пыль стерли. К сожалению, а может, к радости, вам этого не дано.
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Алёна Родовская о независимых СМИ: «Мы и не воюем. Мы себя защищаем. А вы бы нас просто в пыль стёрли»
Новости Беларуси. Ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская:...
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