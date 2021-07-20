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На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека

20.07.2021 19:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Восстановление пострадавших районов на западе Германии после катастрофического наводнения может занять годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека

В стране нехватка строительных материалов. Разрушены мосты и подъездные пути. Спецтехнике не удается доехать до места работ.

Масштабы ущерба в результате наводнения огромны. Свои дома и имущество потеряли сотни жителей. Только в пределах страховой суммы убытки составляют более 9 миллиардов евро.

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека

Серьезный удар пришелся и на сельское хозяйство. Уничтожены запасы зерна, утонули целые популяции животных. И без того серьезный кризис, вызванный пандемией, стал еще ощутимее.

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека

Напомним, в результате катастрофического потопа в Германии погибли 164 человека. Еще несколько сотен жителей числятся пропавшими без вести.

На восстановление пострадавших от наводнения территорий Германии могут уйти годы. Погибли как минимум 164 человека

В Бельгии 20 июля общенациональный траур (подробнее здесь). Одно из самых масштабных наводнений за всю историю страны унесло жизни 36 человек. Память погибших почтили минутой молчания.

 
 
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Восстановление пострадавших районов на западе Германии после катастрофического наводнения может занять годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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