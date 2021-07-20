﻿ В Беларуси плюс семь новых политзаключенных. Среди них журналисты «Белсата» и «Радио Свобода». 21.by
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В Беларуси плюс семь новых политзаключенных. Среди них журналисты «Белсата» и «Радио Свобода»

20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Также узницами совести признали Татьяну Кузину и Валерию Костюгову.

В совместном заявлении представителей белорусского правозащитного сообщества отмечается, что лишение свободы Татьяны Кузиной, Валерии Костюговой, Олега Груздиловича, Инессы Студзинской, Алеся Дащинского, Игоря Ильяша, Анны Голёты было применено исключительно из-за их убеждений, а также в связи с ненасильственным осуществлением свободы выражения мнений и информации.

Правозащитники требуют от белорусских властей немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить уголовное преследование в их отношении.

 
 
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Также узницами совести признали Татьяну Кузину и Валерию Костюгову.
 
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