В Беларуси плюс семь новых политзаключенных. Среди них журналисты «Белсата» и «Радио Свобода»

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Также узницами совести признали Татьяну Кузину и Валерию Костюгову.

В совместном заявлении представителей белорусского правозащитного сообщества отмечается , что лишение свободы Татьяны Кузиной, Валерии Костюговой, Олега Груздиловича, Инессы Студзинской, Алеся Дащинского, Игоря Ильяша, Анны Голёты было применено исключительно из-за их убеждений, а также в связи с ненасильственным осуществлением свободы выражения мнений и информации.

Правозащитники требуют от белорусских властей немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить уголовное преследование в их отношении.