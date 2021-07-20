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В Беларуси плюс семь новых политзаключенных. Среди них журналисты «Белсата» и «Радио Свобода»
20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Также узницами совести признали Татьяну Кузину и Валерию Костюгову.
В совместном заявлении представителей белорусского правозащитного сообщества
Правозащитники требуют от белорусских властей немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить уголовное преследование в их отношении.
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Также узницами совести признали Татьяну Кузину и Валерию Костюгову.
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