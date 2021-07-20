ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции опасаются радикализации протестов против политики в здравоохранении

20.07.2021 19:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Радикализации протестов против политики в здравоохранении опасаются во Франции. О возможном сценарии демонстраций предупреждают спецслужбы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшие выходные на улицы крупных городов вышли более 110 тысяч жителей. Поводом стало решение президента о введении санитарных пропусков, а также обязательной вакцинации для медиков. Возмущенные французы обвинили Макрона в злоупотреблении властью.

Во Франции опасаются радикализации протестов против политики в здравоохранении

Спецслужбы уже сравнили демонстрации с движением «желтых жилетов». По их данным, призывы к протестам распространяются исключительно онлайн, в том числе через соцсети. На эти выходные в стране запланирована очередная акция, которая может стать еще более масштабной.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Радикализации протестов против политики в здравоохранении опасаются во Франции. О возможном сценарии демонстраций предупреждают спецслужбы...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by