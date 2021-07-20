Во Франции опасаются радикализации протестов против политики в здравоохранении

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Радикализации протестов против политики в здравоохранении опасаются во Франции. О возможном сценарии демонстраций предупреждают спецслужбы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшие выходные на улицы крупных городов вышли более 110 тысяч жителей. Поводом стало решение президента о введении санитарных пропусков, а также обязательной вакцинации для медиков. Возмущенные французы обвинили Макрона в злоупотреблении властью.





Спецслужбы уже сравнили демонстрации с движением «желтых жилетов». По их данным, призывы к протестам распространяются исключительно онлайн, в том числе через соцсети. На эти выходные в стране запланирована очередная акция, которая может стать еще более масштабной.