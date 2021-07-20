ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде

20.07.2021 19:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атаку совершил смертник с жилетом со взрывчаткой.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде

Напомним, мощный взрыв прогремел на многолюдном рынке накануне одного из главных мусульманских праздников. Ударной волной разрушило несколько торговых прилавков, вспыхнул пожар. Пытаясь спастись, люди в панике разбегались в стороны.

Согласно последним данным, жертвами атаки стали 35 человек, в том числе женщины и дети. Еще более 60 получили ранения. Не исключается, что число погибших возрастет, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде

На юге и в центральной части страны усилены меры безопасности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Григорий Азарёнок: «Сейчас наши белорусские врачи спасают ещё нерождённого иракского младенца. Вы же способны только убивать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by