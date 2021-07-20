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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде
Источник материала: СТВ
Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атаку совершил смертник с жилетом со взрывчаткой.
Напомним, мощный взрыв прогремел на многолюдном рынке накануне одного из главных мусульманских праздников. Ударной волной разрушило несколько торговых прилавков, вспыхнул пожар. Пытаясь спастись, люди в панике разбегались в стороны.
Согласно последним данным, жертвами атаки стали 35 человек, в том числе женщины и дети. Еще более 60 получили ранения. Не исключается, что число погибших возрастет, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
На юге и в центральной части страны усилены меры безопасности.
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Новости Ирака. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Багдаде, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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