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Григорий Азарёнок: «Сейчас наши белорусские врачи спасают ещё нерождённого иракского младенца. Вы же способны только убивать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Григорий Азаренок:
И что, века гуманизма и просвещения изменили вас? Нет. Прогресс и права человека – это для белых господ. Остальным – такое же ярмо. Вы устроили в XX веке не просто геноцид. Лощеные и холодные, прочитавшие Гете и Шиллера, господа в красивых мундирах и даже фраках с чрезвычайной педантичностью вычисляли, какие народы планете нужны, а какие нет, и как именно вы примените достижения науки и техники для их истребления.
И что, все это было похоронено под развалами рейхсканцелярии? Ага. Нацизм был всего лишь одной из версий европейской цивилизации. Вы ничуть не изменились.
Григорий Азаренок:
Для вас люди – только те, кого вы назначите. Вчера на белорусско-литовской границе обнажилась вновь личина ублюдочного нацизма. К вам, европейцам, пришли за демократией. За той демократией, которую вы им обещали. Не мы, не Россия, не Китай, а вы. И вы этих несчастных людей сначала в камеры, избили, разорвали и растоптали паспорта. Потом привели к границе. Автоматы в спину. Погнали как скот. Лесные братья недоделанные. Сейчас наши белорусские врачи спасают еще нерожденного иракского младенца. Вы же способны только убивать.
Потому что… Говорит полицейский: бери паспорт, телефон и деньги, иди в отель, а потом в Беларусь.
Григорий Азаренок:
А вы вообще соображаете, что вы творите? Бегущая от оружия беременная мусульманка – это харам [священно – прим. ред.]. Возмездие ведь придет не на головы тупоумных политиков, а ваших несчастных граждан. Или дурной пример Шарли Эбдо не дает вам покоя? Услышьте слово джихад. Одумайтесь.
Григорий Азаренок:
Григорий Азаренок:
Блок писал:
Идите все, идите на Урал!
Но сами мы – отныне вам не щит,
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В последний раз – опомнись, старый мир!
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Григорий Азарёнок: «Сейчас наши белорусские врачи спасают ещё нерождённого иракского младенца. Вы же способны только убивать»
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:...
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