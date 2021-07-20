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Григорий Азарёнок: «Сейчас наши белорусские врачи спасают ещё нерождённого иракского младенца. Вы же способны только убивать»

20.07.2021 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Документально-художественный фильм «Прощай, дядя Том». Режиссер Якопетти. Вся европейская культурная обслуга тогда загнобила его. За то, что показал правду. Правду о вашем подлом садизме. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азарёнок: «Сейчас наши белорусские врачи спасают ещё нерождённого иракского младенца. Вы же способны только убивать»

Григорий Азаренок:
Вы кольями выбивали зубы чернокожим при перевозках. Вы снашивали их, как дворовых собак. Все ваше экономическое процветание, каждый цент, фунт, евро и доллар – это боль, слезы, это пот миллионов людей, которых вы лишали даже имени. Феодальная цивилизация варваров, упырей, кровавых вампиров. Вы, паразиты, жили и живете только за счет других. А в ответ – вот это.

И что, века гуманизма и просвещения изменили вас? Нет. Прогресс и права человека – это для белых господ. Остальным – такое же ярмо. Вы устроили в XX веке не просто геноцид. Лощеные и холодные, прочитавшие Гете и Шиллера, господа в красивых мундирах и даже фраках с чрезвычайной педантичностью вычисляли, какие народы планете нужны, а какие нет, и как именно вы примените достижения науки и техники для их истребления.

И что, все это было похоронено под развалами рейхсканцелярии? Ага. Нацизм был всего лишь одной из версий европейской цивилизации. Вы ничуть не изменились.

Григорий Азарёнок: «Сейчас наши белорусские врачи спасают ещё нерождённого иракского младенца. Вы же способны только убивать»

Григорий Азаренок:
Где оружие массового поражения Саддама Хусейна? Вы ради этого ракетами и гаубицами уничтожили миллион живых людей. Миллион. Кто-нибудь вообще собирается хотя бы объяснять, как это произошло? Нет. Вы кровожадные маньяки и убийцы, для вас нет ни права, ни морали, ни божьего слова, ни зова совести. Только бабки, бесконечные бабки.

Для вас люди – только те, кого вы назначите. Вчера на белорусско-литовской границе обнажилась вновь личина ублюдочного нацизма. К вам, европейцам, пришли за демократией. За той демократией, которую вы им обещали. Не мы, не Россия, не Китай, а вы. И вы этих несчастных людей сначала в камеры, избили, разорвали и растоптали паспорта. Потом привели к границе. Автоматы в спину. Погнали как скот. Лесные братья недоделанные. Сейчас наши белорусские врачи спасают еще нерожденного иракского младенца. Вы же способны только убивать.

Жительница Ирака во время задержания на границе: «Они сказали: «Иди в Россию или в Беларусь»

Григорий Азарёнок: «Сейчас наши белорусские врачи спасают ещё нерождённого иракского младенца. Вы же способны только убивать»

Потому что… Говорит полицейский: бери паспорт, телефон и деньги, иди в отель, а потом в Беларусь.

Григорий Азаренок:
Но посмотрите на себя. Чего же вы все такие смелые против безоружных, уставших людей. А как мы с россиянами учения проводим, на своей территории, так вы соль и спички скупаете. Советский Союз выходил из Афгана с развернутыми знаменами, а вы – ночью, втихаря, чтобы не дай бог что, можно не успеть полевой санузел с подогревом развернуть. Только и можете либо против безоружных, либо гаубицами и томагавками, за 100 километров.

А вы вообще соображаете, что вы творите? Бегущая от оружия беременная мусульманка – это харам [священно – прим. ред.]. Возмездие ведь придет не на головы тупоумных политиков, а ваших несчастных граждан. Или дурной пример Шарли Эбдо не дает вам покоя? Услышьте слово джихад. Одумайтесь.

Григорий Азаренок:
Варвары и убийцы. Сколько горя вы принесли человечеству. Только одна страна применила против людей ядерное оружие. И еще хватает наглости поучать человечество жизни. Миллионы сожженных напалмом, миллионы убитых фосфорными бомбами, пытки и бесправные убийства в Гуантанамо, холокост и геноцид советского и белорусского народов – все это вы, гуманисты.

Григорий Азарёнок: «Сейчас наши белорусские врачи спасают ещё нерождённого иракского младенца. Вы же способны только убивать»

Григорий Азаренок:
Но ваши издевательства над миром закончены. Вы уходите в закат. Молодая пассионарная цивилизация Востока помнит все, что вы там натворили. Она идет к вам. Она хочет спросить у вас, где демократия, которую вы ей обещали. И она возьмет ее. А мы им мешать не будем. У нас на это нет ни средств, ни желания.

Блок писал:

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы – отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!

В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

 
 
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:...
 
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