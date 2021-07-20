Лукашенко сравнил условия содержания беженцев в Литве с концентрационными лагерями

Александр Лукашенко 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе прокомментировал отношение литовской стороны к мигрантам, которых задерживают при пересечении границы, и сравнил условия содержания беженцев с концентрационными лагерями, сообщила его пресс-служба.





Лукашенко рассказал об инциденте на белорусско-литовской границе. Речь о группе из 26 мигрантов, преимущественно женщин и детей, которых «принудительно, угрожая оружием, отправили через границу с литовской на белорусскую территорию».

«Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали, — сказал Лукашенко. — Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты (помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя). Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся».

По его словам, в числе пострадавших была даже беременная. «Она что, эта женщина и ее детишки, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией», — заявил Лукашенко.

«Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции, увидели эти кадры, уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием, они рвутся сюда с оружием. "Зачем обидели беременную женщину?" — один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане», — сказал Лукашенко.

«И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит», — призвал он.

«Вот их лицо — мерзкое, фашистское, нацистское лицо. Они всегда были такими, посмотрите историю. Даже не каждое столетие, а каждые полвека они подкидывали проблемы, то одну войну, то другую», — заключил Лукашенко.