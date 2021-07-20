Как живут в Олимпийской деревне белорусские спортсмены в условиях пандемии

Белорусские спортсмены постепенно прибывают в олимпийский Токио. Первое знакомство слегка напряженное и встревоженное: им еще не приходилось соревноваться на Играх в условиях мировой пандемии.

В аккредитационном центре обычно толчея. На нынешней Олимпиаде все иначе. Организаторы сделали так, чтобы минимизировать контакты членов делегаций. Очередей нет, никто никому в затылок не дышит. Процедура регистрации и получения ламинированного бейджа проходит быстро.









Фото с сайта НОК Беларуси





Внешне Олимпийская деревня выглядит как большой микрорайон с домами-близнецами. Те делегации, которые уже расселились, обозначили свое жилище национальными флагами. Так делается на всех Олимпиадах. Белорусская государственная символика тоже вывешена на балконах.

В комнатах светло, уютно, аскетично: кровать, тумбочка, стол, стул, кондиционер. На вполне себе уютных кроватях – стандартный набор для душа, а также мешки, в которые можно уложить белое или цветное белье, спортивную форму, чтобы затем сдать в стирку.









фото: Reuters





В огромной столовой представлены блюда европейской и азиатской кухонь. Все выглядит аппетитно. Каждое место отделено пластиковым экраном. Волонтеры внимательно следят за чистотой: они все время протирают столы, стулья, экраны, следят, чтобы после еды использованную посуду выбрасывали в специальные контейнеры с антисептиком.





Защитные маски носить нужно постоянно. За этим тоже следят.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Большинство белорусских спортсменов будет прибывать в Японию за пять дней до стартов и убывать через несколько дней после выступлений. Осмотреть достопримечательности Токио они не смогут: строго запрещено из-за пандемии.