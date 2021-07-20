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Как живут в Олимпийской деревне белорусские спортсмены в условиях пандемии

20.07.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Токио практически все готово к началу соревнований. Члены делегаций постепенно заполняют Олимпийскую деревню, приспосабливаются жить, тренироваться и выступать в условиях пандемии.

Как живут в Олимпийской деревне белорусские спортсмены в условиях пандемии
Sputnik
Белорусские спортсмены постепенно прибывают в олимпийский Токио. Первое знакомство слегка напряженное и встревоженное: им еще не приходилось соревноваться на Играх в условиях мировой пандемии.
В аккредитационном центре обычно толчея. На нынешней Олимпиаде все иначе. Организаторы сделали так, чтобы минимизировать контакты членов делегаций. Очередей нет, никто никому в затылок не дышит. Процедура регистрации и получения ламинированного бейджа проходит быстро.


Фото с сайта НОК Беларуси


Внешне Олимпийская деревня выглядит как большой микрорайон с домами-близнецами. Те делегации, которые уже расселились, обозначили свое жилище национальными флагами. Так делается на всех Олимпиадах. Белорусская государственная символика тоже вывешена на балконах.
В комнатах светло, уютно, аскетично: кровать, тумбочка, стол, стул, кондиционер. На вполне себе уютных кроватях – стандартный набор для душа, а также мешки, в которые можно уложить белое или цветное белье, спортивную форму, чтобы затем сдать в стирку.


фото: Reuters

В огромной столовой представлены блюда европейской и азиатской кухонь. Все выглядит аппетитно. Каждое место отделено пластиковым экраном. Волонтеры внимательно следят за чистотой: они все время протирают столы, стулья, экраны, следят, чтобы после еды использованную посуду выбрасывали в специальные контейнеры с антисептиком.

Защитные маски носить нужно постоянно. За этим тоже следят.
Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Большинство белорусских спортсменов будет прибывать в Японию за пять дней до стартов и убывать через несколько дней после выступлений. Осмотреть достопримечательности Токио они не смогут: строго запрещено из-за пандемии.
 
Теги: знакомства
 
 
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В Токио практически все готово к началу соревнований. Члены делегаций постепенно заполняют Олимпийскую деревню, приспосабливаются жить, тренироваться и...
 
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