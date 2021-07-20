ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МОК принял новый девиз для Олимпиады

20.07.2021 19:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. У Олимпиады новый девиз. К уже известной всеми фразе «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято единогласно и утверждено Международным олимпийским комитетом.

МОК принял новый девиз для Олимпиады

Напомним, первоначальный девиз Игр оставался неизменным с 1894 года. Пьер де Кубертен позаимствовал эти три слова у французского священника и посчитал, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

МОК принял новый девиз для Олимпиады

До Олимпиады в Токио осталось всего три дня. Соревнования пройдут в условиях пандемии – без зрителей и с тестами на COVID-19. Уже зафиксировано более 70 случаев заражения. Среди заболевших – волонтеры, подрядчики и спортсмены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. У Олимпиады новый девиз. К уже известной всеми фразе «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителям Китая разрешили заводить троих детей. Это связано со стремительным старением населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by