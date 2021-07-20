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Жителям Китая разрешили заводить троих детей. Это связано со стремительным старением населения

20.07.2021 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Жителям Китая разрешили иметь троих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все ограничительные меры, наказания и штрафы отменены.

Напомним, с прошлого века из-за перенаселения в стране действовала программа «Одна семья – один ребенок». Только в 2016 году жителям разрешили заводить двоих детей. О планах отменить и это правило стало известно в конце мая. Послабление связано со стремительным старением населения Китая.

Жителям Китая разрешили заводить троих детей. Это связано со стремительным старением населения

В 2020-м там родились 12 миллионов детей – самый низкий показатель с 1960-х годов. Ожидается, что к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

 
 
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Новости Китая. Жителям Китая разрешили иметь троих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все ограничительные меры, наказания и штрафы отменены. ...
 
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