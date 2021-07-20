Жителям Китая разрешили заводить троих детей. Это связано со стремительным старением населения

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Жителям Китая разрешили иметь троих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все ограничительные меры, наказания и штрафы отменены.

Напомним, с прошлого века из-за перенаселения в стране действовала программа «Одна семья – один ребенок». Только в 2016 году жителям разрешили заводить двоих детей. О планах отменить и это правило стало известно в конце мая. Послабление связано со стремительным старением населения Китая.





В 2020-м там родились 12 миллионов детей – самый низкий показатель с 1960-х годов. Ожидается, что к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.