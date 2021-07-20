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В «Центре экологических решений» сегодня прошел обыск
20.07.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
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Onliner
подтвердили представители организации.
У сотрудников изъяли технику. Других подробностей пока нет.
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В «Центре экологических решений» сегодня прошел обыск
У сотрудников изъяли технику.
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