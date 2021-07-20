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Сторонники белоруса Алексея Боленкова устроили драку возле киевского суда
Источник материала: Навiны
В Киеве у апелляционного административного суда, где проходит заседание по делу белорусского активиста Алексея Боленкова, произошли столкновения между его сторонниками и оппонентами. Пришлось вмешаться полиции.
Перед зданием суда собралось около 50 человек. Сначала стороны начали оскорблять друг друга, потом забросали оппонентов яйцами и распылили газовый баллончик, пишет
В конфликт вмешались правоохранители.
Напомним, 21 апреля сотрудники СБУ и Нацполиции предупредили Алексея Боленкова о его о принудительном выдворении с территории Украины. Полиция пришла в его квартиру с обыском.
Боленков приехал в Украину в 2017 году после обвинения в попытке поджога налоговой инспекции в Гомеле. Его якобы пытались завербовать для сотрудничества, и когда он отказался, началось уголовное преследование. В Украине он проживал на основании временного вида на жительство.
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В Киеве у апелляционного административного суда, где проходит заседание по делу белорусского активиста Алексея Боленкова, произошли столкновения между его...
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