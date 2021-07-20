«Королева людских сердец»: принцесса Диана и ее стиль в одежде

Источник материала: ОНТ

В первый день июля принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. В честь этого в Лондоне прошло открытие памятника народной любимице. Ради такого события сыновья Дианы Уильям и Гарри снова собрались вместе.

Это стало поводом вспомнить самую обсуждаемую леди своего времени, символ британской монархии, неразрывно связанный с ее народом, принцессу, которая сохранила это звание на устах у людей даже после развода с принцем Чарльзом.





МЧП – значение этой аббревиатуры знает любая модница. Маленькое черное платье – культурный код каждой девушки. Такое платье в исполнении Christina Stambolian было на принцессе Диане в день, когда ее муж Чарльз публично признался в изменах. Казалось бы, именно заявление принца должно было стать главным инфоповодом страны, но на следующий день вся общественность обсуждала превосходное черное платье и непревзойденную леди Ди, которую упустил супруг.





Диана часто выбирала скромные, изящные и утонченные платья в монохроме. Праздный и чрезмерно пафосный стиль никогда не был отличительной чертой народной принцессы. Минимализм был ей гораздо ближе. Белое платье бренда Versace, хорошо подчеркивающее фигуру Дианы, и сегодня отлично вписалось бы в модный журнал.





Кроме платьев, леди Ди часто появлялась на публике в костюмах. Как правило, они были лаконичными и монохромными, что говорит об утонченной натуре их хозяйки.









Одной из деталей стиля принцессы, на которую часто обращала внимания пресса, были объемные и широкие плечи пиджаков и платьев.

На время беременности Диана сменяла облегающий крой на свободный, но в ее нарядах сохранялись элементы женственности: рюши, банты, оборки.





Принцессу Диану заслуженно называли бунтаркой: некоторые правила королевского общества она действительно игнорировала. Диана могла дважды появиться в одном и том же наряде, что противоречило этикету.





Могла надеть платье черного, якобы траурного, цвета на праздничное мероприятие. Саму принцессу это едва ли смущало. «Я не живу по правилам, – говорила она. – И руководствуюсь сердцем, а не головой».





АВТОР: Марина Кишкурно

ФОТО: instagram.com/dukeandduchessofcambridge, adme.ru, radiokp.ru, cosmo.ru

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