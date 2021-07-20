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На вывоз гречки и пшеничной муки Совмин установил временный запрет
Источник материала: ОНТ
На три месяца запрещен вывоз некоторых товаров. Так предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021, сообщается на
В список попали (независимо от страны происхождения указанных товаров):
Запрет не распространяется на товары, которые вывозятся за пределы республики для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам по решению правительства, а также в качестве припасов.
Он не касается и международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами таможенной территории ЕАЭС.
После официального опубликования постановление вступает в силу и действует три месяца.
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На три месяца запрещен вывоз некоторых товаров. Так предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021, сообщается на сайте Национального правового...
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