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На вывоз гречки и пшеничной муки Совмин установил временный запрет

20.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На вывоз гречки и пшеничной муки Совмин установил временный запрет

На три месяца запрещен вывоз некоторых товаров. Так предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021, сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

В список попали (независимо от страны происхождения указанных товаров):

  • мука из пшеницы и спельты;
  • крупа грубого помола из гречихи;
  • обсушенное гречневое зерно;
  • готовые пищевые продукты из гречихи.

Запрет не распространяется на товары, которые вывозятся за пределы республики для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам по решению правительства, а также в качестве припасов. 

Он не касается и международных транзитных перевозок, которые начинаются и заканчиваются за пределами таможенной территории ЕАЭС.

После официального опубликования постановление вступает в силу и действует три месяца.

Фото: depositphotos.com

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На три месяца запрещен вывоз некоторых товаров. Так предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021, сообщается на сайте Национального правового...
 
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