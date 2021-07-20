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Кот пробовал огурцы прямо с грядки, но быстро устал и уснул. Только посмотрите на этого рыжего пушистика! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кот откусил кусочек огурца, а потом уснул прямо на грядке. Тяжело это – есть в огороде, да еще в жару.
Пользователей Сети рассмешил пушистый любитель огурцов: «Ахах, да он просто мышей отгонял, которые грызли огурец, поэтому и устал», «Снял пробу и понял, что огурцы хорошие уродились в этом году», «Может, у него там рядом и рюмочка лежит?», «Какой хороший помощник», – писали комментаторы.
Фото: соцсети
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Кот пробовал огурцы прямо с грядки, но быстро устал и уснул. Только посмотрите на этого рыжего пушистика! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот откусил кусочек огурца, а потом уснул прямо на грядке. Тяжело это – есть в огороде, да еще в жару. Пользователей Сети...
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