Кот пробовал огурцы прямо с грядки, но быстро устал и уснул. Только посмотрите на этого рыжего пушистика! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот откусил кусочек огурца, а потом уснул прямо на грядке. Тяжело это – есть в огороде, да еще в жару.





Пользователей Сети рассмешил пушистый любитель огурцов: «Ахах, да он просто мышей отгонял, которые грызли огурец, поэтому и устал», «Снял пробу и понял, что огурцы хорошие уродились в этом году», «Может, у него там рядом и рюмочка лежит?», «Какой хороший помощник», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

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