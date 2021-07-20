В космосе одновременно побывали самый молодой и самый пожилой астронавт, а также богатейший человек мира

Источник материала: ОНТ

Путешествие в космос и возвращение на Землю за несколько минут! И плюс три мировых рекорда.

Во Вселенной побывал самый молодой (18 лет) и самый пожилой астронавт (82 года), а также богатейший человек мира Джефф Безос. С его ранчо корабль собственной космической компании и отправился на покорение околоземного пространства. Полет продолжался всего 11 минут. Эксперимент удачный. Теперь Безос планирует отправлять туристов в космос.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram