«Феноменальная некомпетентность», – Савиных об обвинениях Беларуси в организованной контрабанде людей через границу с Литвой

Источник материала: ОНТ

Обвинения Беларуси в организованной контрабанде людей через границу с Литвой – это яркий пример политического поклепа. Белорусские парламентарии жестко отреагировали на заявления Вильнюса и Брюсселя, и раскрутку этой темы в зарубежных СМИ.

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