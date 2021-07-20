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«Феноменальная некомпетентность», – Савиных об обвинениях Беларуси в организованной контрабанде людей через границу с Литвой
Источник материала: ОНТ
Обвинения Беларуси в организованной контрабанде людей через границу с Литвой – это яркий пример политического поклепа. Белорусские парламентарии жестко отреагировали на заявления Вильнюса и Брюсселя, и раскрутку этой темы в зарубежных СМИ.
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«Феноменальная некомпетентность», – Савиных об обвинениях Беларуси в организованной контрабанде людей через границу с Литвой
Обвинения Беларуси в организованной контрабанде людей через границу с Литвой – это яркий пример политического поклепа. Белорусские парламентарии жестко...
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