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Опубликован график отключения горячей воды в Минске на август

20.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован график отключения горячей воды в Минске на август

В УП «Минсккоммунтеплосеть» сообщили, что из-за проведения профилактических работ на тепловых сетях в некоторых домах Минска в августе отключат горячую воду. 

С 4 августа горячей воды не будет по адресам:

С 10 августа по улицам:

С 17 августа по улицам:

Напомним, первые отключения горячей воды для подготовки теплосетей города к осенне-зимнему периоду начались 12 мая. Ремонтная кампания продолжится до 28 августа. 

Фото: depositphotos.com




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Теги: Минск
 
 
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В УП «Минсккоммунтеплосеть» сообщили, что из-за проведения профилактических работ на тепловых сетях в некоторых домах Минска в августе отключат горячую воду.  С 4...
 
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