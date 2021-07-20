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Опубликован график отключения горячей воды в Минске на август
Источник материала: ОНТ
В УП «Минсккоммунтеплосеть»
С 4 августа горячей воды не будет по адресам:
С 10 августа по улицам:
С 17 августа по улицам:
Напомним,
Фото:
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В УП «Минсккоммунтеплосеть» сообщили, что из-за проведения профилактических работ на тепловых сетях в некоторых домах Минска в августе отключат горячую воду. С 4...
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