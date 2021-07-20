Опубликован график отключения горячей воды в Минске на август

Источник материала: ОНТ

В УП «Минсккоммунтеплосеть» сообщили , что из-за проведения профилактических работ на тепловых сетях в некоторых домах Минска в августе отключат горячую воду.

С 4 августа горячей воды не будет по адресам:

С 10 августа по улицам:

С 17 августа по улицам:

Напомним, первые отключения горячей воды для подготовки теплосетей города к осенне-зимнему периоду начались 12 мая. Ремонтная кампания продолжится до 28 августа.

Фото: depositphotos.com













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