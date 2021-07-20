Трансляции концертов «Славянского базара» в интернете собирают миллионы просмотров

Источник материала: ОНТ

«Славянский базар» расширяет аудиторию! Трансляции концертов в интернете собирают миллионы просмотров.

Организаторы подводят итоги 30-го фестиваля и признаются, что такой сложной подготовки никогда не было. Причина – пандемия и логистические вопросы, которые нужно было оперативно решать. На праздник аккредитовано более 5 тысяч участников. Прошло 150 программ. Количество проданных билетов больше 73 тысяч!

Это количество просмотров только в официальных сообществах и на сайте форума. Если суммировать все, будет больше. На нынешний «Славянский базар» прибыли гости из 32 стран. Сейчас организаторы возьмут небольшой перерыв, а после начнется подготовка к следующему международному фестивалю искусств!

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