ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трансляции концертов «Славянского базара» в интернете собирают миллионы просмотров

20.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Трансляции концертов «Славянского базара» в интернете собирают миллионы просмотров

«Славянский базар» расширяет аудиторию! Трансляции концертов в интернете собирают миллионы просмотров.

Организаторы подводят итоги 30-го фестиваля и признаются, что такой сложной подготовки никогда не было. Причина – пандемия и логистические вопросы, которые нужно было оперативно решать. На праздник аккредитовано более 5 тысяч участников. Прошло 150 программ. Количество проданных билетов больше 73 тысяч!  

Это количество просмотров только в официальных сообществах и на сайте форума. Если суммировать все, будет больше. На нынешний «Славянский базар» прибыли гости из 32 стран. Сейчас организаторы возьмут небольшой перерыв, а после начнется подготовка к следующему международному фестивалю искусств!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Славянский базар» расширяет аудиторию! Трансляции концертов в интернете собирают миллионы просмотров. Организаторы подводят итоги 30-го фестиваля и признаются,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не взлетим, так заработаем? БАТЭ заработал на форварде не меньше 250 тысяч долларов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by