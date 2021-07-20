5+ обычных фото, за которыми стоят страшные истории

Источник материала: ОНТ

Невинные на первый взгляд фотографии, которые таят в себе жуткие тайны, собрал ridus.ru .

1. На фото не просто мужчина у гаража. Это американский физик Гарольд Агню. Он держит в руке плутониевое ядро бомбы, которая в 1945 году была сброшена на Нагасаки.



2. Можно подумать, что на снимке запечатлена веселая компания. Однако это охранники Освенцима в выходной день.





3. Красивый пейзаж? Не совсем так. Фото сделал альпинист Курт Димбергер после того, как его товарищ Герман Буль, шедший следом за ним, на шаг сошел с тропы и сорвался в пропасть.









4. На самом деле это селфи – последний снимок сестер Вебстер и их подруги. Яркий свет позади девушек – это прожектор поезда, который они вовремя не заметили.



5. Счастливые космонавты на снимке – это астронавты шаттла «Колумбия», который разбился при посадке. Погибли все члены экипажа.









6. Джон Леннон дает автограф человеку, который через несколько часов убьет его.











Фото с сайта ridus.ru





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