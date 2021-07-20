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5+ обычных фото, за которыми стоят страшные истории
Источник материала: ОНТ
Невинные на первый взгляд фотографии, которые таят в себе жуткие тайны, собрал
1. На фото не просто мужчина у гаража. Это американский физик Гарольд Агню. Он держит в руке плутониевое ядро бомбы, которая в 1945 году была сброшена на Нагасаки.
3. Красивый пейзаж? Не совсем так. Фото сделал альпинист Курт Димбергер после того, как его товарищ Герман Буль, шедший следом за ним, на шаг сошел с тропы и сорвался в пропасть.
4. На самом деле это селфи – последний снимок сестер Вебстер и их подруги. Яркий свет позади девушек – это прожектор поезда, который они вовремя не заметили.
6. Джон Леннон дает автограф человеку, который через несколько часов убьет его.
Фото с сайта ridus.ru
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Невинные на первый взгляд фотографии, которые таят в себе жуткие тайны, собрал ridus.ru. 1. На фото не просто мужчина у гаража. Это американский физик Гарольд Агню. Он...
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