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Макей: На данном этапе мы не планируем закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС

20.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: На данном этапе мы не планируем закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил журналистам, что Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать какие-либо свои загранучреждения в той или ной стране ЕС, передает БЕЛТА.

Министр прокомментировал итоги прошедшего у Президента совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое пригласили руководителей белорусских загранучреждений, и подчеркнул, что речь не шла о том, чтобы закрыть посольства в той или иной стране или сократить их численный состав прямо сейчас. Макей напомнил, что на уровне Президента в начале года уже обсуждалась оптимизация загранучреждений, были приняты решения, они в настоящее время – в стадии исполнения.


Фото: БЕЛТА

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Министр иностранных дел Владимир Макей заявил журналистам, что Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать какие-либо свои загранучреждения в той или ной...
 
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