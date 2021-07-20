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Макей: На данном этапе мы не планируем закрывать наши загранучреждения в той или иной стране ЕС
Источник материала: ОНТ
Министр иностранных дел Владимир Макей заявил журналистам, что Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать какие-либо свои загранучреждения в той или ной стране ЕС,
Министр прокомментировал итоги прошедшего у Президента
Фото: БЕЛТА
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Министр иностранных дел Владимир Макей заявил журналистам, что Беларусь не планирует в ближайшее время закрывать какие-либо свои загранучреждения в той или ной...
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