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Александра Саснович преодолела стартовый раунд теннисного турнира в Польше
Источник материала: ОНТ
Белоруска Александра Саснович преодолела стартовый раунд теннисного турнира в Гдыне с призовым фондом в 235 тысяч долларов.
Соперницей Саснович была малоизвестная представительница Польши Вероника Башак. Спортсменка из Беларуси начала матч неуверенно и проиграла первый сет со счетом 3:6. Во второй партии последовал реванш – 6:1. В решающем сете Саснович уверенно довела матч до победы, выиграв со счетом 6:2. В втором круге турнира белоруска встретится с украинкой Катериной Козловой. Она занимает 141 место в мировом рейтинге.
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Белоруска Александра Саснович преодолела стартовый раунд теннисного турнира в Гдыне с призовым фондом в 235 тысяч долларов. Соперницей Саснович была малоизвестная...
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