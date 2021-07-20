Александра Саснович преодолела стартовый раунд теннисного турнира в Польше

Источник материала: ОНТ

Белоруска Александра Саснович преодолела стартовый раунд теннисного турнира в Гдыне с призовым фондом в 235 тысяч долларов.

Соперницей Саснович была малоизвестная представительница Польши Вероника Башак. Спортсменка из Беларуси начала матч неуверенно и проиграла первый сет со счетом 3:6. Во второй партии последовал реванш – 6:1. В решающем сете Саснович уверенно довела матч до победы, выиграв со счетом 6:2. В втором круге турнира белоруска встретится с украинкой Катериной Козловой. Она занимает 141 место в мировом рейтинге.

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