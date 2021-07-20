«Могу надеть только я», или История трех легендарных платьев Мэрилин Монро

Источник материала: ОНТ

В коктейльном платье цвета слоновой кости, легком, развевающемся на ветру, стоящая на вентиляционной решетке метро Мэрилин Монро – так выглядит самая популярная фотография американской кинодивы. Фото неоднократно украшало залы музеев, а теперь его копии можно встретить везде: в интерьерах, элементах одежды, чехлах для телефонов и заставках.

1. Образ героини Монро из фильма «Зуд седьмого года» признан одним из лучших в кинематографе ХХ века. Ключевую роль в этом сыграл Уильям Травилла, автор того самого знаменитого платья. К слову, его талант был отмечен еще до начала сотрудничества с Монро. После своей работы в качестве костюмера в картине «Похождения дона Жуана» Травилла получил «Оскар». Он мог бы получить еще не один «Оскар», но все равно навсегда бы остался в истории дизайна и кино как создатель легендарного белого платья Монро. Тогда успех этого платья, по мнению зрителей и критиков, был сокрыт в отказе от чопорности и надменности, в переходе к свободе и легкости. В 2011 году прославленное платье Монро продали на аукционе за рекордные 5,6 млн долларов.



ФОТО: pinterest.ru

2. Еще одним вызовом как для общественности, так и для людей искусства были красные облегающие блестящие платья, в которых Мэрилин Монро и Джейн Рассел исполнили песню «Две девушки из Литл-Рок» в кинокартине «Джентльмены предпочитают блондинок». Их создателем также стал Уильям Травилла. Особый шик платьям придавали пайетки, каждую из которых пришивали вручную по спиралевидному узору. Благодаря этому они переливались с любого ракурса. За элегантную часть образа отвечали вырезы: на груди и бедре. Вырез на груди имел вставку телесного цвета и V-образную проволоку для поддержания формы и более раскрепощенных движений. Высокий разрез до бедра заканчивался массивной брошью.



ФОТО: moda.ru

3. Знаменитое платье Мэрилин Монро 1962 года имеет даже собственное имя – Happy Birthday, Mr. President. В честь дня рождения президента США Джона Кеннеди готовили праздник в легендарном концертном зале Madison Square Garden. Приглашенной на это торжество оказалась и Мэрилин. Явиться туда в платье – пусть даже самом красивом, но обычном – было бы непростительной ошибкой для столь эпатажной женщины, как Монро. Было решено создать необыкновенное платье. «Одним словом, это должно быть что-то такое, что могу надеть только я», – именно с таким запросом и обратилась знаменитая женщина к не менее знаменитому в то время американскому модельеру Жану Луи.

После просмотра фильмов с участием Мэрилин модельер отметил ее индивидуальную черту: она потрясающе владела своим телом, делала это естественно и элегантно. По задумке в платье Жана Луи Мэрилин должна была и выглядеть, и чувствовать себя обнаженной, чтобы эффект от ее образа и движений только усиливался в сравнении с кино.



ФОТО:zen.yandex.ru

Самая загадочная женщина ХХ века. Легенда, чей образ знаком каждому. Актриса, факты биографии которой до сих пор поддаются сомнению и оспариваются один за другим. Неизменным остается только впечатление, которое производит Монро на других.

АВТОР: Марина Кишкурно

ФОТО: facebook.com/MarilynMonro

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