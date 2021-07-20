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Прогноз погоды на 21 июля: дожди с грозами и до +26℃

20.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 21 июля: дожди с грозами и до +26℃

В ближайшие дни ожидается теплая и комфортная погода, дождей будет мало.

Завтра, 21 июля, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе с северо-запада Европы. Ожидаются дожди с грозами.

В среду переменная облачность. Ночью без осадков. Утром и днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха составит от +16℃ по северу до +19℃ по югу. В середине дня температура воздуха на большей части территории страны +24℃…+26℃. К вечеру температура – от +20℃ по Витебской области до +24℃ по Брестской.

На этой неделе прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь только в пятницу днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью от +8℃ по северу до +16℃ по юго-востоку, днем +21℃…+26℃.

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В ближайшие дни ожидается теплая и комфортная погода, дождей будет мало. Завтра, 21 июля, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления,...
 
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