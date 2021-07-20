ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз погоды на 21 июля: дожди с грозами и до +26℃

20.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 21 июля: дожди с грозами и до +26℃

В ближайшие дни ожидается теплая и комфортная погода, дождей будет мало.

Завтра, 21 июля, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе с северо-запада Европы. Ожидаются дожди с грозами.

В среду переменная облачность. Ночью без осадков. Утром и днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха составит от +16℃ по северу до +19℃ по югу. В середине дня температура воздуха на большей части территории страны +24℃…+26℃. К вечеру температура – от +20℃ по Витебской области до +24℃ по Брестской.

На этой неделе прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь только в пятницу днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью от +8℃ по северу до +16℃ по юго-востоку, днем +21℃…+26℃.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни ожидается теплая и комфортная погода, дождей будет мало. Завтра, 21 июля, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не взлетим, так заработаем? БАТЭ заработал на форварде не меньше 250 тысяч долларов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by