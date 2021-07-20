Как правильно загорать? Рассказывает врач-косметолог

Источник материала: ОНТ

Лето и пляжный сезон в Беларуси в самом разгаре. Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Оксана Денисеня рассказала, как получить ровный, а главное, безопасный для кожи загар.

– Как правильно подготовить кожу к загару?

– Важный пункт здорового загара – правильная подготовка к нему. Поэтому необходимо понимать, что подготовить кожу к загару можно двумя способами. Безопасный способ заключается в приеме антиоксидантов накануне поездки на пляж. Самые простые из них, которые нивелируют действие свободных радикалов, – это витамины А, Е, С.

Менее безопасный способ – сделать кожу более гладкой для того, чтобы загар лёг ровнее. Реализуется это различными отшелушивающими процедурами и скрабированием. Тем самым повреждается роговой слой, кожа становится более восприимчивой к солнечному свету и более чувствительной к негативным последствиям загара.

– Каковы основные правила нахождения на солнце без вреда для организма?

– Максимально безопасным загар считается утром с 8:00 до 11:00 и вечером после 16:00. Кроме того, необходимо постепенно увеличивать время пребывания на солнце. Начать лучше всего с 15 минут, а далее постепенно увеличивать время до двух часов. Находиться более двух часов на солнце считается небезопасным.

Если вы едете из белорусского климата в более теплый, лучше немного подзагореть здесь, чтобы кожа постепенно подготовилась к большему количеству солнца и начала вырабатывать меланин. В этом случае она станет менее восприимчивой и легче перенесет загар.

Не стоит игнорировать использование средств с SPF-защитой. Они подбираются исходя из фототипа кожи. Для более светлой кожи необходима защита SPF 50. Более смуглым людям можно использовать SPF 30.

Детям, людям, у которых были онкологические заболевания, а также людям с кожными заболеваниями (витилиго, атопический дерматит и др.) рекомендуется использовать средства с защитой SPF 50. А также использовать экранирование в виде шляп, одежды из натуральных материалов, зонтов.

– На полках магазинов можно найти различные стимуляторы загара, стоит ли покупать такие средства?

– Наносить различные стимуляторы загара не рекомендуется. Они могут спровоцировать наступление солнечного ожога, что может негативно сказаться на коже.

– Правда ли, что загар вблизи водоемов менее безопасный, нежели подальше от воды?

– Это, прежде всего, связано с тем, что вода преломляет солнечный свет. Поэтому загар у воды, как правило, более интенсивный. Загорая на пляже, лучше всего выбрать место подальше от водоема. После купания необходимо вытираться насухо, чтобы капли воды не работали как линзы и не усиливали негативное воздействие солнца.

– Какие манипуляции с кожей не следует делать после загара?

– Загар для кожи – своеобразный стресс и защитная реакция организма на ультрафиолетовые лучи. Поэтому все действия после загара должны быть направлены на восстановление и усиление процессов регенерации.

После того, как вы позагорали, не рекомендуются делать скрабы, пилинги, различные эпиляции, чтобы избежать пигментации. Непосредственно после загара желательно не принимать горячий душ, чтобы дополнительно не травмировать кожу.

Автор: Дарья Бахир

Фото: из личного архива Оксаны Денисени

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