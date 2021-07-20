Источник материала: ОНТ

От Гродно через всю страну. Поезд «Беларусь-Молодежь-Единство» продолжает путешествие по Беларуси. Сегодня состав прибыл на брестский вокзал.





Позади полторы тысячи километров и шесть дней в пути. Гродно, Витебск, Горки, Петриков, в каждом городе молодежь посещает и благоустраивает памятные места. Здесь – активисты всей страны. В этом году к ним присоединились друзья из России, Азербайджана и Таджикистана. Традиционно посещение Бреста начали с крепости, и спустя 80 лет с начала Великой Отечественной история цитадели – это самый показательный урок о цене мира.

Завтра патриотический поезд будет уже в Марьиной Горке, 22 июля прибудет в Минск, а финиширует проект на площади Государственного флага. Новостями из пути молодежь делится в соцсетях, а наиболее яркие моменты соберут в специальное видеообращение.

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