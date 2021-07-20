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В Беларуси началась массовая уборочная

20.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси началась массовая уборочная

В нашей стране началась массовая уборочная. Первый результат у белорусских аграриев уже есть. Намолотили полмиллиона тонн зерна.


Зерновые собрали почти на 7% площадей. Темпы выше прошлогодних. Больше всего убрано ячменя, в том числе озимого, который созревает раньше всего. Аграрии отмечают: у пшеницы в этом году урожайность также выше. Ускорились и темпы уборки озимого рапса.

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В нашей стране началась массовая уборочная. Первый результат у белорусских аграриев уже есть. Намолотили полмиллиона тонн зерна. Зерновые собрали почти на 7%...
 
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