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В Беларуси началась массовая уборочная
Источник материала: ОНТ
В нашей стране началась массовая уборочная. Первый результат у белорусских аграриев уже есть. Намолотили полмиллиона тонн зерна.
Зерновые собрали почти на 7% площадей. Темпы выше прошлогодних. Больше всего убрано ячменя, в том числе озимого, который созревает раньше всего. Аграрии отмечают: у пшеницы в этом году урожайность также выше. Ускорились и темпы уборки озимого рапса.
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В нашей стране началась массовая уборочная. Первый результат у белорусских аграриев уже есть. Намолотили полмиллиона тонн зерна. Зерновые собрали почти на 7%...
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