В Беларуси началась массовая уборочная

Источник материала: ОНТ

В нашей стране началась массовая уборочная. Первый результат у белорусских аграриев уже есть. Намолотили полмиллиона тонн зерна.





Зерновые собрали почти на 7% площадей. Темпы выше прошлогодних. Больше всего убрано ячменя, в том числе озимого, который созревает раньше всего. Аграрии отмечают: у пшеницы в этом году урожайность также выше. Ускорились и темпы уборки озимого рапса.

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