Позволить откладывать покупки "до лучших времен" могут не все, а потому очередной сезон поиска экономии и выгод можно считать открытым. Как обстоят дела с пригоном авто из Европы?





О том, можно ли сейчас сэкономить и чего ожидать белорусским покупателям в будущем, мы поговорили с представителем литовского отделения популярного аукциона Exleasingcar Айварасом Якулевичюс.





– На страницах аукционах появился отдельный пункт в меню с приглашением юридических лиц выставить на торги свои автомобили. Это значит, что теперь купить машину из немецкого автохауса можно будет прямо с доставкой в Беларусь?





– Это верно лишь отчасти. Купить просто автомобиль со "вторички", пусть и от юрлица, не выйдет – на аукционы все так же попадают только лизинговые автомобили с максимальной отчетностью о состоянии и обслуживании. Но если раньше мы предлагали авто только от крупных и известных компаний, то сейчас постепенно появляются машины от компаний куда более мелких. Причем мы делаем ставку на автомобили из балтийских стран и активно работаем в этом направлении.









Сейчас наблюдается очень большая потребность в автомобилях, ассортимент из-за повышенного спроса естественным образом снижается. Машины небольших компаний как раз позволят его увеличить.





Это решение мы обдумывали давно, но к реализации его на практике пришли только в конце весны – начале лета. Таким образом мы рассчитываем увеличить на площадке количество уникальных автомобилей, которых нет на других аукционах. Это будет выгодно для всех: покупатели получат больший выбор, владельцы небольших автопарков смогут распродавать их более эффективно.





Кроме того, для покупателей это означает чуть более индивидуальный подход. Когда торги идут за автомобиль от крупного игрока на рынке, все происходит в автоматическом режиме. В случае с мелкими продавцами даже после окончания аукциона у покупателя будет возможность связаться с продавцом и обсудить, например, цену покупки, если аукцион не состоялся. В масштабах крупных компаний такой подход невозможен.





Пока аукционов от таких небольших продавцов не так много, но если покупка не срочная, то имеет смысл обратить на них внимание.





– Насколько отличаются автопарки тех же Литвы, Польши и Чехии от автопарков Европы?





– Скажем так: не стоит особо надеяться, что из этих стран получится пригнать какой-то "особенный" автомобиль. По сути, все это один рынок, каких-то глобальных отличий, за редкими исключениями, в автопарках нет. К исключениям можно отнести разве что Нидерланды с тамошней любовью к электромобилям.





– Можно ли говорить о какой-то выгоде при пригоне авто из непопулярных стран?





– В каком-то смысле да. Многие покупатели предпочитают покупать авто, например, из Германии или Франции, а связываться с Польшей или Испанией не хотят. Если подходить к этому вопросу не столь принципиально, то сэкономить можно. Недавно мы начали сотрудничать с испанским подразделением Arval, в среднем можно говорить о выгоде в стоимости примерно в 10 процентов по сравнению с другими странами. Пока предложений из Испании немного, встречаются они не каждый день. Однако если время позволяет, имеет смысл искать авто именно на таких вот непопулярных аукционах.





У не самых популярных продавцов также можно отыскать автомобили в более хорошем состоянии. Их автопарки часто относительно небольшие, а потому у машин может быть и меньший пробег, и меньший износ в целом.





– Но "халявы" все равно не будет?





– Сейчас нигде нет дешевых автомобилей в хорошем состоянии. За последние полгода цены выросли на 20 процентов, а в некоторых случаях можно говорить о росте даже на 30 процентов. Предпосылок к их падению нет. Машин на всех попросту не хватает. Если раньше для ориентира выигрышных ставок мы советовали отнимать от цен на mobile.de НДС, то сейчас цены с ним практически сравнялись. В том числе сократилась разница между оптовыми и розничными ценами – сейчас она составляет около 5 процентов в зависимости от автомобиля.













– Белорусы уже "распробовали" эту возможность сэкономить?





– Поскольку подобных предложений пока немного, говорить о массовом спросе на эти автомобили не приходится. Но, например, недавно белорусский покупатель приобрел Volkswagen Passat Allroad 2016 года с 2-литровым дизелем и пробегом около 180 тысяч километров за 11.700 евро уже со всеми платежами. Состояние автомобиля по прибытии полностью совпало с ожиданиями – оно было просто отличным и без каких-либо нареканий.





Для сравнения приведу в пример другую недавнюю покупку: такой же дизельный Passat 2017 года с пробегом около 217 тысяч, но уже с "автоматом" и из Нидерландов обошелся покупателю в 13.900 евро. Конечно, свое влияние на цену оказала автоматическая коробка передач, но разница в цене все равно будет существенной.





– В Беларуси давно существует стереотип о качественных автомобилях из Германии и машинах-конструкторах из соседних стран. Насколько это ощущается на продажах?





– Опять же из-за того, что предложений от соседей пока немного, говорить о влиянии каких-то стереотипов однозначно нельзя. Но по количеству вопросов от покупателей все же заметно, что все больше людей перестает обращать внимание на страну, из которой продается автомобиль. Если у него хорошее состояние, подтвержденный пробег и история сервисного обслуживания, то какая разница, по дорогам какой страны он ездил? Быть может, страна эксплуатации будет играть роль в случае с более "возрастными" автомобилями, но в рамках наших стандартов и возраста авто до 5 лет это не работает.



