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Уровень воды в Двине упал до 33 сантиметров над 0 поста в Витебске

20.07.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 июля уровень воды в Двине в черте Витебска упал до отметки 33 сантиметра над нулем поста.


Обмелевшая Двина в черте Витебска в районе впадения Витьбы. Фото Сергея Серебро

На опасно низком значении, при котором затруднена работа речного транспорта, уровень воды в Двине находится уже больше месяца. Установившаяся жаркая и засушливая погода не способствовала его подъему. Кроме того акватория активно зарастает растительностью, пишет vitebsk.cc

Если перед началом «Славянского базара в Витебске» уровень воды в Двине находился на отметке 43 сантиметра над нулем поста, то за прошедшую неделю упал на 10 сантиметров.

Витебские теплоходы, имеющие осадку в 55 сантиметров, во время фестиваля не курсировали.
 
Теги: Витебск
 
 
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19 июля уровень воды в Двине в черте Витебска упал до отметки 33 сантиметра над нулем поста.
 
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