Уровень воды в Двине упал до 33 сантиметров над 0 поста в Витебске





Обмелевшая Двина в черте Витебска в районе впадения Витьбы. Фото Сергея Серебро





пишет vitebsk.cc На опасно низком значении, при котором затруднена работа речного транспорта, уровень воды в Двине находится уже больше месяца. Установившаяся жаркая и засушливая погода не способствовала его подъему. Кроме того акватория активно зарастает растительностью,vitebsk.cc





Если перед началом «Славянского базара в Витебске» уровень воды в Двине находился на отметке 43 сантиметра над нулем поста, то за прошедшую неделю упал на 10 сантиметров.





Витебские теплоходы, имеющие осадку в 55 сантиметров, во время фестиваля не курсировали.



