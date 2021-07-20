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Осужденного Павла Виноградова арестовали еще на 30 суток

20.07.2021 20:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший политзаключенный Павел Виноградов, отбывающий 15-суточный арест, арестован еще на 30 суток, сообщила БелаПАН его супруга Светлана Виноградова.

Осужденного Павла Виноградова арестовали еще на 30 суток

По словам жены, ранее ей уже было известно, что в отношении активиста может быть начат новый административный процесс. «Я периодически звонила и узнавала, был ли суд, — сказала она. — На прошлой неделе его не было. Я позвонила вчера — дело отправили на доработку. Я позвонила сегодня, в суде [Березинского района] мне сказали, что ему дали 30 суток по части 3 статьи 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение года. — ред.)».

Виноградова полагает, что ее мужа судили за изъятую табличку с номером дома и названием улицы, на которой была наклейка с гербом «Погоня».

«Также мне стало известно, что в отношении поста в "Фейсбуке" от 8 мая, за который Паша уже сидит 15 суток, начата проверка на наличие там уголовного преступления. Что конкретно они там ищут, я не знаю. Но проверка идет», — сказала Светлана Виноградова.

Она также сообщила, что 21 июля в 10:00 ей по повестке надлежит явиться в борисовское отделение департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. «В повестке написано, что вызывают в качестве свидетеля. По телефону мне сказали, что по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, через СМИ или интернет. — ред.). Из разговора по телефону со следователем я сделала вывод, что это дело, которое заведено на By_Help», — сказала Виноградова.

Вечером 5 июля проживающий в Березино (Минская область) блогер и автор передачи «Это ж Виноград!» на телеканале «Белсат» Павел Виноградов написал в «Фейсбуке», что к нему домой пришли сотрудники милиции для «осмотра помещения». Позже родные сообщили о его задержании.

Виноградов был арестован после президентских выборов 2010 года и осужден на четыре года лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным. 14 сентября 2011 года он вышел на свободу на основании указа Александра Лукашенко о помиловании, за ним был установлен превентивный надзор на три с половиной года. Несколько лет назад Виноградов переехал из Минска в Березино, где живет с женой и маленьким ребенком.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший политзаключенный Павел Виноградов, отбывающий 15-суточный арест, арестован еще на 30 суток, сообщила БелаПАН его супруга Светлана Виноградова.
 
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