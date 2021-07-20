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«Сражаться за каждый трактор»: Лукашенко призвал дипломатов защищать экономические интересы Беларуси

20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусских дипломатов активнее защищать экономические интересы страны. Приоритеты внешней политики обсудили в Минске, во Дворце независимости, сообщает «МИР 24».

Как заявил президент, Запад в качестве оружия использует экономические санкции. И в этих условиях задача номер один – развивать внешнюю торговлю. Осваивать новые рынки, например, в странах Азии и Ближнего Востока, с которыми Минск готов расширять сотрудничество.

«Мы небольшая, открытая страна с экспортоориентированной экономикой. Без экспорта мы не выживем. Пусть вас не пугают западные так называемые секторальные санкции. На наши товары всегда есть спрос, нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим нашу продукцию, решим вопрос с санкциями. Предприятиям совместно с посольствами сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн. За каждую тонну минеральных удобрений», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко предупредил: стратегию внешней политики нужно корректировать. От дипломатов он потребовал четкого анализа ситуации и новых предложений.



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Теги: Минск
 
 
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Президент встретился с белорусскими дипломатами во Дворце независимости в Минске и призвал их не бояться западных санкций.
 
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