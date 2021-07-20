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«Сражаться за каждый трактор»: Лукашенко призвал дипломатов защищать экономические интересы Беларуси
20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусских дипломатов активнее защищать экономические интересы страны. Приоритеты внешней политики обсудили в Минске, во Дворце независимости, сообщает «МИР 24».
Как заявил президент, Запад в качестве оружия использует экономические санкции. И в этих условиях задача номер один – развивать внешнюю торговлю. Осваивать новые рынки, например, в странах Азии и Ближнего Востока, с которыми Минск готов расширять сотрудничество.
Александр Лукашенко предупредил:
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«Сражаться за каждый трактор»: Лукашенко призвал дипломатов защищать экономические интересы Беларуси
Президент встретился с белорусскими дипломатами во Дворце независимости в Минске и призвал их не бояться западных санкций.
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