Арестованному за пост в фейсбуке Павлу Виноградову дали еще 30 суток

«Плюс к этому в отношении того самого поста проводится проверка на наличие уголовного преступления», — написала Светлана.





7 июля мужчину арестовали на 15 суток за пост с критикой выхода на протесты 9 мая. В суде расценили этот пост как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП).





По словам Светланы, во время осмотра дома изъяли табличку с названием улицы и номером дома: «Она была в бело-красно-белых тонах и там был герб "Погоня". В милиции сказали, что это похоже на одиночный пикет и отправили на экспертизу. Эксперт будет определять, есть ли состав преступления».



