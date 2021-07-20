Источник материала: БелТА

В Гомельской области представители бизнеса пользуются возможностью совершенно бесплатно получить неиспользуемую недвижимость в собственность под реальные инвестиционные проекты или в безвозмездное пользование с условием создания рабочих мест. Заместитель председателя комитета "Гомельоблимущество" Оксана Чепурная разъяснила БЕЛТА, как действует этот механизм и какие проекты появились в регионе благодаря ему.

Таким способом частному бизнесу предоставили 309 объектов недвижимости в разных уголках Гомельской области. Ранее неиспользуемые объекты послужили базой для успешного дела.

Это стало возможно благодаря указам Президента от 10 мая 2019 года №169 и от 29 марта 2012 года №150. "Эти документы позволяют как предпринимателям, так и гражданам получить в пользование недвижимость для ведения бизнеса. В итоге тройной результат: сокращение количества неиспользуемого имущества, новые рабочие места и рост инвестиций", - рассказала Оксана Чепурная.

По законодательству, неиспользуемый объект могут безвозмездно передать инвестору, при этом предъявляются обязательные условия, как и при продаже недвижимости за одну базовую величину. Предприниматель представляет инвестиционный проект, подтверждая действительно целевое применение объекта. Выгодно и бизнесу, и государству: вместо пустующих зданий и сооружений появляются полезные функционирующие организации, где создаются рабочие места, которые принесут доходы и предпринимателю, и в бюджет.

"Чтобы установить ограничительные меры в отношении государственного имущества, передаваемого безвозмездно в частную собственность с условиями, в договоре указывают, что запрещено его отчуждать до выполнения условий договора безвозмездной передачи", - подчеркнула зампредседателя комитета.

Предприниматели Гомельской области довольно активно используют описанный механизм. Так, в регионе реализуются 44 инвестиционных проекта на базе 199 объектов недвижимости, 33 из которых уже получили не только нового хозяина, но и новую жизнь. Предоставлены рабочие места более чем 250 гражданам. Портфель инвестиций области пополнился на Br2,2 млн.

Еще 16 инвестпроектов по 126 объектам неиспользуемого госимущества в процессе выполнения. В том числе по 13 договорам, в которые включены 123 объекта, уже ведется предпринимательская деятельность, по трем - работы по вводу в эксплуатацию.

Специалисты "Гомельоблимущества" отмечают наибольший интерес потенциальных инвесторов к сельской местности: там переданы 153 объекта (77% от всего количества). В городах переданы 46 (23%).

По словам Оксаны Чепурной, анализ показал: 31% от всех выполненных договоров предполагает такие виды экономической деятельности на введенных объектах, как производство и сельское хозяйство.









Абсолютный лидер области в передаче госимущества под инвестпроекты - Буда-Кошелевский район. На данный момент здесь заключены 17 инвестдоговоров по 80 объектам недвижимости. Калинковичский и Петриковский районы работают по четырем инвестдоговорам каждый (44 и восемь объектов соответственно), Речицкий - по трем (четыре объекта).

Оксана Чепурная подчеркивает: в районах уже понимают, что избрали верную тактику вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Примеров достаточно.

Так, на базе неиспользуемых коровников в деревне Ховхло Буда-Кошелевского района польский инвестор оборудовал современный свинокомплекс. История СООО "Вахавяк" началась в 2009 году. Тогда в хозяйстве было примерно полсотни свиней. Датскую беконную породу завезли в район из Польши. С того времени хозяйство разрослось до 14 тыс. голов. Созданы 16 рабочих мест, вложено более Br500 тыс. инвестиций. Сегодня полноценно работают уже два свинокомплекса, численность работников достигла 92.









Ровно год назад ООО "Вахавяк Плюс" передали комплекс неиспользуемых зданий в деревне Бацунь Буда-Кошелевского района под инвестпроект "Откорм молодняка КРС на мясо". Сейчас здесь содержат на откорме 180 бычков мясных пород. Первую партию молодых бычков предприятие планирует поставить заказчикам в декабре. Экологически чистое мясо попадет на кухни столичных ресторанов.









В хозяйстве разводят и овец, уже более сотни голов. К слову, возрождение и развитие овцеводства в республике - одна из важных задач.









Есть удачные инвестпроекты и на Полесье. В Калинковичском районе в ближайшее время начнет работать ферма по откорму КРС на 800 голов на базе бывшего военного городка №1 "Александровка". Был разработан инвестпроект, который запустят после реконструкции объектов.





В сентябре в бывшем здании линейного отделения милиции в Жлобине ООО "Клевер БАЙ" откроет центр по поддержке предпринимательства. На переданных организации площадях будет реализован инвестпроект "Создание в г.Жлобине бизнес-инкубатора Clever BY". Ремонт заканчивается, идет подготовка к открытию. Вложено более Br5 тыс. инвестиций.

Еще один из способов вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества - передача в безвозмездное пользование с условием создания новых рабочих мест. "Основное отличие такого механизма от безвозмездной передачи под инвестпроект в том, что собственник остается прежним, а использование имущества ограничено по времени. Впоследствии оно должно быть возвращено либо может быть выкуплено", - разъяснила Оксана Чепурная.

По Гомельской области заключено 30 таких договоров. Предпринимателям переданы 110 неиспользуемых объектов недвижимости. На сегодня 15 объектов реконструированы и введены в эксплуатацию. На новые рабочие места трудоустроены 256 человек.

Частник, которому перешел комплекс зданий базы отдыха "Лесная сказка" в Рогачевском районе, оборудовал там четыре спальных корпуса, 10 деревянных домиков и столовую с собственной пекарней. Свежайшую выпечку предприниматель продает в собственной торговой сети. Хлеб, булочки и другая продукция пользуются большим спросом у жителей района.

База отдыха принимает не только желающих хорошо отдохнуть и порыбачить, но и служит оздоровительным лагерем для школьников и спортсменов. В июне 2019 года лагерь принял первую смену отдыхающих - 57 юных гребцов и гандболистов возрастом 9-15 лет. Численность созданных рабочих мест с семи обязательных возросла до 22.

















Здание склада запчастей и материалов в Хойниках было передано ООО "Хойникские ремесла". Здесь производят соломенные фигуры животных и заготавливают растительные материалы для крыш. Сейчас предприятие полностью ориентировано на заготовку прутьев лещины (орешника) и тюков соломы. Эти материалы используются для изготовления экокрыш. Предприятие работает исключительно на экспорт. Число работников на производстве выросло с пяти до 40.

















ОАО "Опытный рыбхоз "Белое" успешно использует комплекс зданий живорыбной базы Житковичского района. В прудовом полносистемном хозяйстве выращивают карпа, белого амура, толстолобика. Благодаря переданным зданиям рядом с водоемами у хозяйства появилась возможность практически на месте сортировать выловленную рыбу для продажи. К слову, ежегодно в торговую сеть Гомельской области направляется около 650 т живой рыбы. Есть еще один плюс: для всех желающих организуют платную рыбалку. Кроме того, на территории переданных объектов открываются торговые точки.









Гомельская область предлагает безвозмездно передать для реализации инвестпроектов и предоставить в безвозмездное пользование под создание рабочих мест еще более 130 неиспользуемых объектов госимущества. С перечнем можно ознакомиться как на официальном сайте "Гомельоблимущества", так и на сайтах горрайисполкомов. Более подробные алгоритмы действий размещены на официальном сайте комитета в разделе "Инвесторам и гражданам". Не исключено, что на месте небольшого объекта в глубинке кто-то создаст дело своей мечты.

БЕЛТА,

Фото комитета "Гомельоблимущество".-0-