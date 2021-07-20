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«Бойцы, но без оружия»: Лукашенко обсудил с дипломатами приоритеты внешней политики
20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бойцы, но без оружия – так Александр Лукашенко назвал сегодня дипломатов. Он призвал представителей белорусского МИДа активнее защищать экономические интересы страны. Во Дворце Независимости президент обсудил с послами приоритеты внешней политики. Какие задачи он поставил перед дипломатами и правительством, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Этот разговор с послами проходит в особых условиях. Лукашенко раскритиковал их работу: недооценили напряжение вокруг Беларуси.
Правительству президент поручил проверить вклад посольств в экономику Беларуси. Главный критерий – товарооборот. Средства на содержание дипмиссий должны быть оправданы, заявил глава государства.
«Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемным и приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты. Которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия», – констатировал Лукашенко.
Санкции должны быть незаметны для людей. Президент намерен изменить стратегию внешней политики. Сотрудничать с теми странами, которые к этому готовы. Основные торговые партнеры по-прежнему Россия и Китай.
Вопреки ограничениям экономика страны развивается. ВВП вырос на 3,5% за полгода. Правительство рассматривает санкции как дополнительный стимул.
«Главный наш ответ на санкции – это отсутствие эффекта от этих санкций. У нас 70 загранучреждений, которые представляют наши интересы. Если 10 из них, условно говоря, присоединились к санкциям в отношении Беларуси, то осталось еще как минимум 60», – констатировал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
Глава белорусского правительства предостерег: на росте торговли сказался и отложенный спрос из-за пандемии. Поэтому расслабляться нельзя. Президент поручил собрать предложения от всех заграничных послов в течение недели и положить их ему на стол.
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Президент поручил собрать предложения от всех заграничных послов в течение недели и положить их ему на стол.
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