«Бойцы, но без оружия»: Лукашенко обсудил с дипломатами приоритеты внешней политики

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бойцы, но без оружия – так Александр Лукашенко назвал сегодня дипломатов. Он призвал представителей белорусского МИДа активнее защищать экономические интересы страны. Во Дворце Независимости президент обсудил с послами приоритеты внешней политики. Какие задачи он поставил перед дипломатами и правительством, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Этот разговор с послами проходит в особых условиях. Лукашенко раскритиковал их работу: недооценили напряжение вокруг Беларуси.

«Неужели решили отсидеться некоторые? Подождать, пока утихнет буря. Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет, или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность», – заявил президент Республики Беларусь.

Правительству президент поручил проверить вклад посольств в экономику Беларуси. Главный критерий – товарооборот. Средства на содержание дипмиссий должны быть оправданы, заявил глава государства.

«Хватит содержать бездельников, которые расхаживают с важным видом по приемным и приемам. Это надо, но это самое последнее в списке. Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты. Которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия», – констатировал Лукашенко.

Санкции должны быть незаметны для людей. Президент намерен изменить стратегию внешней политики. Сотрудничать с теми странами, которые к этому готовы. Основные торговые партнеры по-прежнему Россия и Китай.

«На наши товары всегда есть спрос. Нужно только приложить усилия. Продадим нашу продукцию, решим вопрос с санкциями. Предприятиям совместно с посольствами сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн. За каждую тонну минеральных удобрений», – отметил президент.

Вопреки ограничениям экономика страны развивается. ВВП вырос на 3,5% за полгода. Правительство рассматривает санкции как дополнительный стимул.

«Главный наш ответ на санкции – это отсутствие эффекта от этих санкций. У нас 70 загранучреждений, которые представляют наши интересы. Если 10 из них, условно говоря, присоединились к санкциям в отношении Беларуси, то осталось еще как минимум 60», – констатировал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Мы сейчас вплотную занимаемся вопросами, связанными и с замещением комплектующих, запчастей для нашей техники. И наши загранучреждения будут сориентированы на то, чтобы найти адекватные пути», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Глава белорусского правительства предостерег: на росте торговли сказался и отложенный спрос из-за пандемии. Поэтому расслабляться нельзя. Президент поручил собрать предложения от всех заграничных послов в течение недели и положить их ему на стол.