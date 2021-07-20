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Юрий Сенько: наши китайские партнеры прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Мудрые политики, как и крупные компании, все прекрасно понимают. Работа ведется дальше, я убежден, что это будет заметно в статистике внешней торговле четко на тех цифрах, которые мы покажем.
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Юрий Сенько: наши китайские партнеры прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
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