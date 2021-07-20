ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Юрий Сенько: наши китайские партнеры прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны

20.07.2021 21:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с правительством: «Я не знаю, как расценивать ваше молчание. Может, как непрофессионализм?»

Виктория Ходосок, СТВ:
Пытаются противники играть и на белорусско-китайских отношениях. Это понятно, ведь особой дружбы у Китая и Запада нет. А Беларусь тем временем наращивает товарооборот с Поднебесной. В 2021 году наш экспорт в Китай за шесть месяцев уже составил 450 миллионов долларов. И это явно не по вкусу Европе. От этого тоже бесятся.

Юрий Сенько: наши китайские партнеры прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Наши китайские партнеры прекрасно понимают ситуацию в мире. Прекрасно понимают, почему нагнетается ситуация вокруг нашей страны. Абсолютно никаких сдерживающих факторов для того, чтобы экономике дальше двигаться, а взаимной торговле расти, у нас с Китаем нет.

Мудрые политики, как и крупные компании, все прекрасно понимают. Работа ведется дальше, я убежден, что это будет заметно в статистике внешней торговле четко на тех цифрах, которые мы покажем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол Беларуси в Украине: за 5 месяцев продали электроэнергии Украине на 25 млн долларов, никогда такой цифры не было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by