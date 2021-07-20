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Посол Беларуси в Украине: за 5 месяцев продали электроэнергии Украине на 25 млн долларов, никогда такой цифры не было
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 июля во Дворце Независимости состоялся принципиальный разговор. К участию пригласили руководителей дипмиссий за рубежом, представителей правительства, парламентариев.
Виктория Ходосок, СТВ:
Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:
Мы за первые 5 месяцев этого года продали электроэнергии Украине на 25 миллионов долларов, никогда такой цифры не было. Причем в самые сложные моменты, когда в январе-феврале по определенным причинам были аварии на электростанциях Украины, мы подставляли плечо и перебрасывали. «Укрэнерго» заявку делало на «Белэнерго», и сразу моментально срабатывала вся система, потому что пока это единая энергосистема. Хотя украинские партнеры и стараются отрицать очевидное, говорят, что к 2023 годы мы переключимся на сети Евросоюза, но это достаточно сложный организм, и об эффективности таких действий могут судить только узкие специалисты в энергетике.
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Посол Беларуси в Украине: за 5 месяцев продали электроэнергии Украине на 25 млн долларов, никогда такой цифры не было
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
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