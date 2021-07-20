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Посол Беларуси в Украине: за 5 месяцев продали электроэнергии Украине на 25 млн долларов, никогда такой цифры не было

20.07.2021 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Посол Беларуси в Украине: за 5 месяцев продали электроэнергии Украине на 25 млн долларов, никогда такой цифры не было

20 июля во Дворце Независимости состоялся принципиальный разговор. К участию пригласили руководителей дипмиссий за рубежом, представителей правительства, парламентариев.

Виктория Ходосок, СТВ:
А тем временем интересная история складывается с Украиной. От Беларуси официальный Киев открещивается как только может. Потому что уже очень хочется в Евросоюз. А те в свою «зажиточную семью» все никак ее не берут. Но открещиваются-то формально. Видимо, есть в руководстве страны-соседки со здравым умом люди.

Посол Беларуси в Украине: за 5 месяцев продали электроэнергии Украине на 25 млн долларов, никогда такой цифры не было

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:
Товарооборот у нас общий вырос в этом году за пять месяцев где-то на 40 %. Экспорт белорусский вообще на 60% с учетом нефтепродуктов. Если убрать нефтепродукты, тоже около 40%. Все эти цифры еще раз подтверждают, что мы, несмотря на все политические перипетии, остаемся друг для друга важными торгово-экономическими партнерами. И в первую очередь это, конечно, должно сказаться на отношениях политического руководства Украины к Беларуси. Они должны понимать важность рынка Беларуси, важность выстраивания четких, понятных, прозрачных партнерских отношений без всяких препятствий, без всяких препон.

Мы за первые 5 месяцев этого года продали электроэнергии Украине на 25 миллионов долларов, никогда такой цифры не было. Причем в самые сложные моменты, когда в январе-феврале по определенным причинам были аварии на электростанциях Украины, мы подставляли плечо и перебрасывали. «Укрэнерго» заявку делало на «Белэнерго», и сразу моментально срабатывала вся система, потому что пока это единая энергосистема. Хотя украинские партнеры и стараются отрицать очевидное, говорят, что к 2023 годы мы переключимся на сети Евросоюза, но это достаточно сложный организм, и об эффективности таких действий могут судить только узкие специалисты в энергетике.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
 
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