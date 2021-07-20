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Владимир Макей: «Мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность»

20.07.2021 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа.

Владимир Макей: «Мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность»

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Это ни в коем случае не «разнос» работы нашего МИД. Да, критики 20 июля прозвучало немало. Но все же видят, какая идет игра без правил. Дипломатический язык уже давно забыт. Но насколько бы миролюбивой мы не были страной, закрывать глаза на абсурдные вещи, тем более, которые работают против нас, мы точно не будем.

Владимир Макей: «Мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
То, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил и нам в этой ситуации, скажем, пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки. Всегда основополагающим был принцип дипломатического разрешения любых споров. Мирного разрешения любых споров. Не санкционным путем, не военным тем более. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая война, да и политическая, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что сохраняется канал для диалога и есть возможность для диалога. И мы не собираемся сжигать за собой мосты.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
 
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