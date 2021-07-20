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Александр Лукашенко о Латушко: «МИД до последнего тянул его на новую работу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 июля во Дворце Независимости состоялся принципиальный разговор. К участию пригласили руководителей дипмиссий за рубежом, представителей правительства, парламентариев.
Виктория Ходосок, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорю вам по-мужски: с предателями церемониться не будем, сделайте для себя выводы, кто еще, заблудившись, ходит по лесу. Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих рангов. Так будет и впредь. Жестко, но справедливо.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
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