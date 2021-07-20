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Если кто-то прикоснулся к белорусскому флагу – набить тому мерзавцу морду. Александр Лукашенко высказался об инциденте в Риге

20.07.2021 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа.

Если кто-то прикоснулся к белорусскому флагу – набить тому мерзавцу морду. Александр Лукашенко высказался об инциденте в Риге

Виктория Ходосок, СТВ:
Ну, и не забыта недавняя вопиющая история со снятием в Риге нашего флага. Мэр города и министр иностранных дел додумались его снять и заменить на БЧБ-полотнище. Президент прокомментировал этот случай.

Если кто-то прикоснулся к белорусскому флагу – набить тому мерзавцу морду. Александр Лукашенко высказался об инциденте в Риге

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но в конце концов, если в Риге кто-то, мерзавец какой-то прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать – посол должен выйти и публично, с угрозой может для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас – тишина. Так и по Литве, и по другим странам. Так разве Президент должен вам указания давать, а не вы – вносить ему нужные предложения на злобу дня и соответствующие тому, что в отношении Беларуси делают наши соседи и прочее.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
 
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