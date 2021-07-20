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Если кто-то прикоснулся к белорусскому флагу – набить тому мерзавцу морду. Александр Лукашенко высказался об инциденте в Риге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости были приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны. Совещание длилось почти 3,5 часа.
Виктория Ходосок, СТВ:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Если кто-то прикоснулся к белорусскому флагу – набить тому мерзавцу морду. Александр Лукашенко высказался об инциденте в Риге
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
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