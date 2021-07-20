Равенство на Олимпиадах: на первые Игры женщин не пускали, а теперь они выступают во всех видах (есть даже два – только для них)

Как МОК изменил отношение к женскому спорту и почему дискриминация на Играх все еще существует?

Женщинам запрещали выступать на Играх, поэтому они придумали свои

пишет sports.ru В 1896-м Афины приняли первые современные Олимпийские игры. Инициатором возрождения праздника спорта был француз Пьер де Кубертен. Имя барона известно почти каждому, вот только мало кто знает, что основатель МОК задумывал Игры как чисто мужское событие. Вплоть до своей смерти француз выступал против женщин на соревнованиях,sports.ru





«Олимпийские игры должны предназначаться для мужчин, для торжественного проявления мужского атлетизма с женскими аплодисментами в качестве награды», – заявлял де Кубертен.

В нынешней культуре отмены подобное заявление вызвало бы волну негатива, а в конце XIX века такого мнения придерживалось большинство. Считали, что женская физиология не подходит для тяжелых физических нагрузок, и вообще после пубертата девушки должны беречь организм для беременности и родов.





Так совпало, что именно на начало XX века пришелся рост женского спорта – появлялись международные организации, турниры, девушки все чаще пробовали «мужские» виды.





Международный олимпийский комитет долго не обращал внимания на женский спорт. На первых Играх выступали только мужчины – хотя гречанка Стамата Ревити пробежала марафон по маршруту мужского забега, но ее результат не зачли. К слову, женский марафон появился в программе Олимпиад только в 1984-м.





На следующих турнирах программу формировали оргкомитеты, а не МОК – женщинам разрешили соревноваться уже в Париже-1900. Вот только из 997 участников девушек было всего 22, а допустили их лишь в аристократичные виды: теннис, гольф, парусный спорт и крокет. Через четыре года в Сент-Луисе в программу добавили стрельбу из лука, в Лондоне-1908 – фигурное катание.

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Главным видом спорта Олимпиад оставалась легкая атлетика. Француженка Алиса Мийо потребовала от МОК и Международной федерации легкой атлетики включения женских соревнований в Игры-1920. Чиновники единодушно проголосовали против. Через пару лет Мийо основала Международную женскую спортивную федерацию для проведения легкоатлетических турниров.





В 1922-м в Париже прошли первые Всемирные женские игры – изначально они назывались Женские олимпийские игры, но МОК запретил использование слово «олимпийский». В турнире выступили 77 спортсменок из пяти стран. Сильнейших выявили в 11 легкоатлетических дисциплинах. Событие привлекло большое внимание – на стадионе собралось 20 тысяч зрителей.













Несмотря на успех турнира, МОК решительно отказался включить женскую легкую атлетику в Игры-1924. Но к следующей Олимпиаде комитет все-таки сдался (к этому моменту де Кубертен покинул пост президента) – в Амстердаме-1928 девушки разыграли пять комплектов наград. Правда, не все прошло гладко – из-за того, что не все спортсменки добежали до финиша 800 метров, а некоторые даже упали в обморок, МОК исключил дистанцию из программы и вернул лишь в 1960-м.

В это же время в СССР проходила Всесоюзная спартакиада-1928, где гендерного равенства было куда больше, чем на Играх – женщины соревновались в баскетболе, волейболе, велоспорте, гандболе, теннисе и гребле.





Женские игры просуществовали до 1934-го – в последнем турнире выступили уже 200 спортсменок из 19 стран.

С ростом популярности женского спорта МОК добавлял все новые виды. Расширялась и география – на Игры приезжали не только представительницы США и Европы, но и спортсменки из Азии, Африки. В Советском Союзе и ГДР делали ставку на женский спорт – на Играх-1976 девушки из Восточной Европы выиграли 73% всех медалей.

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За последние десятилетия МОК сделал многое для гендерного равенства. В Атланте-1996 среди участников было 34% женщин, а на предстоящих Играх в Токио представительство вырастет до 48,8% – это рекорд. Планируется, что уже в Париже-2024 будет идеальный баланс.





Зимние игры немного отстают, хотя и в Пекине-2022 установят рекорд по равенству (45,4%). На Юношеских играх баланса достигли еще в 2018-м.





Программа Олимпиад подстраивается под современную повестку – увеличивается количество видов, где выступают женщины, растет число наград. По сравнению с Рио-2016 вдвое выросло количество смешанных дисциплин (18 против 9).





МОК сотрудничает с ООН в вопросе гендерного равенства, а три года назад запустил и собственную программу.





Что еще предпринимается для защиты прав женщин на Олимпиадах?





• Перед Токио-2020 МОК впервые попросил все 206 национальных олимпийских комитетов включить в сборные хотя бы по одному представителю каждого пола.





• На церемонии открытия флаг понесут два представителя команды: мужчина и женщина. Россия выбрала ветеранов: волейболиста Максима Михайлова и саблистку Софью Великую.





• МОК добавил пункт о равенстве в олимпийскую клятву: «Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства». На церемонии ее зачитают не три человека, как раньше (спортсмен, судья и тренер), а шесть – мужчина и женщина в каждой паре.





• Транслировать женские и мужские виды будут в равном объеме.





• Комиссия спортсменов МОК, которая защищает права участников Игр в Токио, состоит из 11 женщин и шести мужчин.





• В МОК количество женщин выросло до 37,5%. В исполкоме – до 33,3%. До 1980-х женщин в комитете не было вообще.

• С 2004-го действует комиссия по делам женщин в спорте. А в олимпийской хартии теперь прописано, что МОК борется за равные права и инклюзивность для женщин.













Пока комитет достигает равенства для участников, разрыв в руководстве все еще ощутимый – МОК достиг равенства только среди администрации организации, при этом на большинстве руководящих должностей остаются мужчины. А количество женщин-президентов национальных комитетов еще шесть лет назад составляло 8%.

Дискриминацию пока не победили: помогают женщинам, но ущемляют мужчин

МОК действительно стремится к равенству, но пока не все получается. Например, в боксе количество комплектов медалей у мужчин уменьшили с 10 до восьми, а у женщин увеличили с трех до пяти. В Париже-2024 пойдут дальше – соотношение будет почти равным: семь и шести соответственно. Получается, в попытке достичь равенства комитет жертвует мужчинами.





Удивительно, но именно в олимпийской программе существуют идеальные примеры обратной дискриминации. На Играх есть два вида, в которых выступают только женщины (у мужчин подобного нет) – это синхронное плавание и художественная гимнастика.













Второй вид развивается медленно, а синхронисты-мужчины уже давно никого не удивляют. С 2015-го микст-дуэты участвуют в чемпионатах мира по водным видам, все это время синхронисты борются за включение дисциплины в программу Игр – пока безрезультатно.





Порой меры по достижению равенства выглядят искусственными: так, в Париже-2024 в велошоссе будет по 90 квот у мужчин и женщин, в Токио это соотношение в пользу мужчин – 130 против 67. Потерять разом 40 квот – большой удар по конкуренции.





Остаются виды, где перевес на стороне мужчин – в борьбе у женщин всего одна дисциплина, а вот у мужчин – две. В футболе в Токио-2020 у мужчин выступят 16 команд, у девушек – 12.





На Играх есть и вид спорта, к которому невозможно придраться с точки зрения равных прав. Ведь и разделение по половому признаку может кого-то смутить. А в конном спорте его просто нет – мужчины и женщины соревнуются друг с другом.





Существуют различия и внутри дисциплин: например, в легкой атлетике женщины бегают 100 м с барьерами, а мужчины – 110 м. С этой небольшой разницей не борются ради спортсменов – 10 м незначительное различие, но именно оно существенно влияет на технику бега, которая так важна в этом виде.





В многоборье у мужчин 10 видов, а у женщин семь. В Токио-2020 ходоки последний раз пройдут 50 км – эта дистанция покидает программу в том числе из-за неравенства.





В остальном в легкой атлетике царствует равенство. И если раньше девушки бегали 3000 м и ходили 10 км, то теперь протяженность уравняли – 5000 м и 20 км. А вот в зимних видах такого нет – лыжницы и биатлонистки бегают меньше мужчин. Недавно шведские лыжницы предложили уравнять дистанции, но не встретили одобрения.





Трансгендеров пустили на Игры, хотя правила допуска еще пересмотрят

Отдельная тема, связанная с дискриминацией, это участие в Олимпийских играх трансперсон. Их статус остается неясным.





МОК принял во внимание опыт со включением женщин в олимпийскую семью, поэтому проблему трансгендеров разбирают уже давно. Еще в 2003-м появились правила для спортсменов, сменивших пол. Атлетам предлагали перенести хирургическую операцию, оформить смену пола юридически, а также пройти гормональную терапию. Через год трансгендеров допустили до Олимпиад.

Шесть лет назад комитет согласился, что требование о юридическом подтверждении – необоснованное, ведь во многих странах смена пола запрещена на законодательном уровне. Требование об обязательной операции тоже убрали – это противоречило правам человека, так как не все трансперсоны обращаются к хирургу, к тому же могут быть противопоказания для операции по здоровью.





Спортсмены, перешедшие из женского пола в мужской, имеют право выступать без ограничений. А вот с мужчинами, относящими себя к женскому гендеру, сложнее: им нельзя «возвращаться» в прежний пол минимум четыре года, необходимо снизить уровень тестостерона за год до соревнований и поддерживать его на протяжении всего периода выступлений.





В Рио-2016 все эти правила вступили в силу, но в Бразилию не поехал ни один трансгендер. Ситуация изменится уже в Токио – тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард отобралась на Игры и официально вошла в состав сборной.





До перехода Гэвин Хаббард (именно так звали Лорел при рождении) выступал среди мужчин и даже бил юниорские рекорды Новой Зеландии. Уже в качестве женщины Хаббард побеждала на международных соревнованиях, а в 2017-м взяла серебро чемпионата мира.





Перед Токио-2020 МОК планировал изменить правила допуска для трансперсон – как минимум снизить необходимый уровень тестостерона с 10 до 5 нмоль/л – именно такую нижнюю границу установили в легкой атлетике для женщин на дистанциях с 400 м до мили. Однако организация дождется окончания Игр и лишь тогда обсудит изменения в правилах допуска.





Не только Хаббард претендовала на Олимпиаду, за выступление на Играх боролась и американская бегунья Сесе Телфер. Перед отборочными соревнованиями ее отстранили из-за несоблюдения правил допуска. Международная федерация легкой атлетики установила максимальный уровень тестостерона на отметке 5 нмоль/л. Телфер не выполнила это требование, хотя, возможно, вписывалась в границы, установленные МОК – но без выполнения норматива ее просто не взяли бы на Игры.

Почему Япония – не лучшее место для Олимпиады равенства?

Еще одна сложность, с которой сталкивается МОК в стремлении к равенству на Играх-2020, это место проведения турнира.





Япония во многом передовая страна – технологии, экономика, промышленность там на высоком уровне, но равноправие – это точно не про азиатов.





По индексу глобального гендерного разрыва Япония занимает 120 место из 156. Этот показатель оценивает гендерные различия в стране по экономическим, политическим, образовательным и медицинским критериям. В 2021-м году страной, предлагающей наиболее равные условия для мужчин и женщин, признана Исландия. В тройку вошли Финляндия и Норвегия. Россия занимает 81-е место. Замыкают рейтинг Ирак, Йемен и Афганистан.

Небольшая, но яркая иллюстрация того, что в Японии существует неравенство – путь футболистов в Лондон-2012. Мужская команда добиралась до Европы бизнес-классом, в то время как японские девушки летели экономом.





Игры в Токио тоже не избежали сексистского скандала. За пять месяцев до Олимпиады пост главы оргкомитета покинул Йосиро Мори. На заседании исполкома НОК у него спросили об идее увеличить число женщин в организации до 40% и более.













«Из-за такого числа женщин наши заседания будут продолжаться слишком долго. У женщин, думаю, очень силен соревновательный дух. Если одна поднимает руку, то другие сразу думают, что им тоже есть что сказать. Поэтому они говорят слишком много. Нам придется как-то ограничивать время на выступление каждого. Иначе мы просто никогда не закончим совещание», – ответил Мори.





Японца тут же обвинили в сексизме – на следующий день он публично извинился, но пост не покинул. В течение недели Мори вынуждали уйти из оргкомитета, и он все же сдался.

Новой главой выбрали призера Олимпиады-1992 Сеико Хасимото. А исполнительный совет Токио-2020 расширили, увеличив представительство женщин до 42%. Высокого процента добились благодаря росту совета с 35 до 45 человек.





Оперативно создали и группу по продвижению гендерного равенства во время Игр. Безусловно, это отличная инициатива. Хасимото заверила, что 40% работников оргкомитета будут женщинами. Спонсоров тоже попросят обратить внимание на гендерный вопрос. Вот только комитет из 3,5 тысяч, который распустят после окончания Игр, вряд ли повлияет на сложную ситуацию в Японии.





Например, в 2018-м женщин среди японских политиков было всего 10,2% – это худший показатель среди стран G20. Несмотря на стремление к нивелированию этого разрыва, женщин чаще привлекают на работу, где они не принимают важные решения.





Возможно, Олимпиада в Токио все же пошатнет гендерные стереотипы Японии. Ведь цель Игр не просто уравнять количество участников обоих полов, а изменить отношение людей к проблеме неравенства.





Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Cameron Spencer, Ronald Martinez, Julian Finney; commons.wikimedia.org; globallookpress.com/Hannibal Hanschke, Kenjiro Matsuo, Kieran Galvin, Kim Kyung-Hoon



